“العمل والتنمية الاجتماعية” تتيح لعملائها إنجاز مجموعة من الخدمات الإلكترونية خلال إجازة العيد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الوزارة أتاحت لعملائها مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها خلال إجازة عيد الفطر المبارك (1438هـ)، وذلك حرصًا منها على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعميل، لإنجاز المهام المطلوبة بالدقة والسرعة العاليتين دون التقيد بالمكان أو الزمان.

وأشار أباالخيل، إلى أن خدمات الوزارة المقدمة للعملاء إلكترونيا هي: فتح ملف منشأة، واستقدام عمالة منزلية من خلال “مساند”، واستقدام التأشيرات، ونقل خدمة عامل وافد، واستخراج رخصة عمل، ونقل العاملين بين الفروع، واستخراح شهادة سعودة، واستخراج رخص العمل لغرض الخروج النهائي، وخدمة التسجيل في برنامج معاش الضمان، وخدمة التسجيل في برنامج حساب المواطن.

وأضاف :” كما تشمل خدمات الوزارة المقدمة للعملاء أيضًا تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية، وخدمة وصال للوصول إلى المتعففين، وخدمة صوتك مسموع (للشكاوى والاقتراحات)، وتحديث ملف الآيبان، وخدمة الاعتراض على الإسقاطات لمستفيدي الرعاية والضمان، وتخفيض أجور الإركاب لذوي الإعاقة، وخدمة التسهيلات المرورية لذوي الإعاقة، وتحديث التقارير الطبية لذوي الإعاقة، والخدمات التأسيسية للقطاع غير الربحي (تأسيس جمعية خيرية، مؤسسة خيرية، مراكز التأهيل)، والخدمات الاستعلامية لقطاع العمل والتنمية (أكثر من 25 خدمة استعلامية)، وخدمة الاستعلام على البوابة الوطنية لبيانات الجمعيات الأهلية”.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مركز الاتصال (19911)، لفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تتيح تقديم بلاغات التفتيش، والاستعلام عن الخدمات، ورفع الشكاوى، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى بلاغات العنف الأسري عبر الرقم (1919)، والمحادثة الفورية عبر موقع الوزارة الإلكتروني Live Chat، إلى جانب التواصل الإلكتروني عبر حساب خدمة العملاء بتويتر