 السيسي يعفو عن هشام طلعت مصطفى المدان في مقتل الفنانة سوزان تميم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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السيسي يعفو عن هشام طلعت مصطفى المدان في مقتل الفنانة سوزان تميم

السيسي يعفو عن هشام طلعت مصطفى المدان في مقتل الفنانة سوزان تميم
المناطق_رويترز

قال مصدران أمنيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر اليوم بالعفو عن هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق والمدان في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وأفاد المصدران إن الإفراج عن مصطفى الذي يقضي عقوبة السجن 15 عاماً جاء في إطار عفو عن 502 من المسجونين في قضايا مختلفة بينها قضايا تظاهر.

وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول 2008 متهماً ثانياً مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر يوليو/ تموز 2008.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد انتفاضة 2011، كما كان عضواً في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيساً لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.

وكان الحكم قد صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما. كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.

من جهة ثانية، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم قراراً بالعفو عن محبوسين في قضايا تظاهر.

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