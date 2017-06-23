مديرعام الطرق بعسير: اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد خطوة مستقبلية لتحقيق رؤية 2030

رفع مدير الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة عسير المهندس مبارك المطوع باسمه ونيابة عن منسوبي الإدارة وفروعها بالمنطقة التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي باختيار سموه ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، واستمراره وزيراً للدفاع، سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين والوطن .

ونوه المطوع بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – ، مؤكداً أن ما حملته في طياتها من تعيينات ستصب بمشيئة الله في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن تنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد جاء ليجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في قيادة بلاد الحرمين الشريفين بحكمة ورؤية سديدة للعبور بها إلى مستقبل واعد بإذن الله ، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن ومواطنيه، مشيراً إلى أن هذه الثقة المباركة جاءت إبان جهود سموه المخلصة والجلية في خدمة الوطن والمتمثلة في طرح الرؤية الطموحة لمستقبل المملكة 2030.

وسأل المطوع الله تعالى في ختام تصريحه أن يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يسدد خطاه في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، وأن يحفظ للمملكة قادتها, وأن يديم عليها أمنها ورخاءها واستقرارها.