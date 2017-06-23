بيان مرتقب للداخلية يكشف تفاصيل العمليات الأمنية الاستباقية في جدة ومكة

يُنتظر أن تعلن وزارة الداخلية -خلال الساعات القادمة- تفاصيل العمليات الأمنية المتزامنة التي نفّذتها قوات الأمن في مكة المكرمة ومحافظة جدة، فجر اليوم، وأسفرت عن هلاك إرهابي والقبض على مطلوبين ومشتبه بهم.

وكانت العمليات الأمنية الاستباقية قد نجحت في القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة؛ فيما ضيّقت قوات الأمن الخناق على أحد الإرهابيين الذي كان يختبئ في منزل شعبيّ في حي أجياد المصافي؛ مما أجبره على تفجير نفسه بحزام ناسف؛ وهو الأمر الذي تَسَبّب في انهيار المنزل الذي كان يتحصن بداخله، وتضرر مركبة