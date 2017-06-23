الداخلية تفتح باب القبول لدورة التأهيل الأمني للضباط الجامعيين 47

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة البكالوريوس خريجي العامين ١٤٣٦-١٤٣٧، و١٤٣٧- ١٤٣٨ هـ، للالتحاق بدورة التأهيل الأمني للضباط الجامعيين 47، للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية.

وشددت الإدارة العامة للقبول، على أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن (جيد). كما ذكرت أن فترة التقديم تبدأ من يوم الاثنين، الموافق 16 شوال المقبل، وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.

ودعت الراغبين في الالتحاق للتسجيل في الفترة المحددة، عبر الدخول من هنا.