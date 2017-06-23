 البرازيلي لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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البرازيلي لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة

البرازيلي لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة
المناطق_وكالات

أعلن لاعب الوسط البرازيلي الدولي لوكاس ليما انه سينضم إلى برشلونة الاسباني بدءا من كانون الثاني/يناير المقبل بعد انتهاء عقده مع فريقه سانتوس، بحسب ما أكد لشبكة “اي اس بي ان” البرازيلية.
ويرتبط ليما (26 عاما وهدفان في 12 مباراة دولية) بعقد مع سانتوس حتى نهاية السنة، وسيكون قادرا على توقيع عقد مبدئي مع برشلونة في 1 تموز/يوليو.
وأضافت الشبكة أن ليما سيوقع عقدا لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، زائد مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو.
وقال زميله برنو هنريكي “نحن سعداء جدا لأجله، لأنه لاعب يملك الكثير من المزايا. نتمنى له الأفضل مع برشلونة”.
وانضم ليما عام 2014 إلى سانتوس من انترناسيونال بعد فترة إعارة إلى سبورت، علما انه بدأ مسيرته مع انتر ليميرا.
وصنع ليما 5 أهداف في كأس ليبرتاردوريس هذا الموسم وقاد سانتوس إلى الأدوار الاقصائية من المسابقة.

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