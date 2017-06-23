وكيل إمارة القصيم المساعد: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُكمل مسيرة الوطن التنموية

رفع وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية باختيار سموه ولياَ للعهد.

وقال الدكتور الوزان : نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة، سائلين الله تعالى له العون والتوفيق.

وأكد وكيل إمارة القصيم المساعد أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُكمل مسيرة الوطن التنموية التي كان لسموه دورٌ بارز فيها، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما نتج عنهما من برامج تنموية في جميع المجالات التي تُلامس احتياجات المواطنين، وتُعلي من مكانة المملكة خارجياً تبرهن ذلك ، داعياً الله أن يحفظ لنا وطننا وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها