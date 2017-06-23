 وكيل إمارة القصيم المساعد: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُكمل مسيرة الوطن التنموية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تربية البنات بالرياض تنظم محاضرتان لـ”20″ فتاة من يتيماتها محافظ العيدابي يستقبل المبايعين لولي العهد وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد صورة شاب متطوع تثير إعجاب رواد شبكات التواصل الاجتماعي مؤسس الاستخبارات القطرية: التسريبات القطرية بداية لكشف مؤامراتها ضد العرب وكيل إمارة القصيم المساعد: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُكمل مسيرة الوطن التنموية وكيل إمارة القصيم يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد سوق عكاظ يشهد معرضا لأبرز اللوحات الفائزة في مسابقات الخط العربي على مستوى العالم في استفزاز جديد.. نظام طهران يضيف هتافًا معاديًا للمملكة ضمن شعاراته‎ “الجوازات” تحذّر المخالفين الممنوح لهم تأشيرة خروج نهائي الروس يستخرجون البنزين من الطحالب التتفتيش على شركة الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الأحساء

وكيل إمارة القصيم المساعد: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُكمل مسيرة الوطن التنموية

وكيل إمارة القصيم المساعد: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُكمل مسيرة الوطن التنموية
المناطق_بريدة

رفع  وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية باختيار سموه ولياَ للعهد.
وقال الدكتور الوزان : نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة، سائلين الله تعالى له العون والتوفيق.
وأكد وكيل إمارة القصيم المساعد أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُكمل مسيرة الوطن التنموية التي كان لسموه دورٌ بارز فيها، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما نتج عنهما من برامج تنموية في جميع المجالات التي تُلامس احتياجات المواطنين، وتُعلي من مكانة المملكة خارجياً تبرهن ذلك ، داعياً الله أن يحفظ لنا وطننا وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>