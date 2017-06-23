 مؤسس الاستخبارات القطرية: التسريبات القطرية بداية لكشف مؤامراتها ضد العرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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مؤسس الاستخبارات القطرية: التسريبات القطرية بداية لكشف مؤامراتها ضد العرب

مؤسس الاستخبارات القطرية: التسريبات القطرية بداية لكشف مؤامراتها ضد العرب
المناطق_الرياض

أكد مؤسس الاستخبارات القطرية اللواء “محمود منصور”، أن إذاعة مكالمات بين أحد عناصر النظام القطري مع بعض العناصر الشيعية بالبحرين ما هي إلا البداية في كشف المستور عن دعم قطر للمؤامرات في البلاد العربية.

وأوضح مؤسس الاستخبارات القطرية في حديث لمجلة “الأهرام العربي” الصادرة اليوم الجمعة، أن كل الدول العربية تمتلك أجهزة ووسائل تنصت على الاتصالات الإرهابية ودعمهم في الخارج، لكنه غباء من منفذي الإرهاب القطري، فهم مفضوحون بشكل كامل وقد وضعوا أنفسهم أمام المحاكمات القادمة مهما صنعوا من أكاذيب، معتقدين أنها ستنطلي على الدول العربية الأخرى.

وقال منصور:  “إن قطر قامت باستخدام معمل لتركيب الأصوات واستفادت منه بعمل تسجيلات على المسئولين في مصر مع إجراء تعديلات في الصوت حتى تقترب من صوت الشخصيات المسئولة في مصر، بهدف إحداث الفتنة والانقسام بين المصريين وحكومتهم، وإحداث انقسام بين مصر والعالم العربي “.

وأضاف قائلاً: ” إن قطر لم تكتف بجرائمها ضد الشعب السوداني الشقيق، حيث صنعت له كل المشاكل التي عانى منها خلال الخمس عشرة سنة الماضية، مبرزًا ما فعله النظام القطري مع أهل دارفور عندما صنعوا منهم ثوارا وسحبوهم إلى الدوحة ليستضيفوهم ويعلموهم كيفية التمرد والعصيان ضد الحكومة المركزية، بهدف تقسيم السودان.

وأكد مؤسس الاستخبارات القطرية، أن الدوحة قدمت العديد من المساهمات المادية لحكومة أديس أبابا من أجل إنشاء سد النهضة الإثيوبي بهدف تعطيش الشعب المصري، إلا أن أديس أبابا يعلمون الأصول والقواعد الدولية، لذا لم تنصع لفكر الشيطان القطري والتزمت بالمواثيق الدولية وعلاقاتها الاستراتيجية بينها وبين مصر.

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