وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

هنأ وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمرار سموه وزيراً للدفاع.

وقال الهذلي : أبارك لسموه الكريم هذا الاختيار وأبايعه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأدعو الله له بالتوفيق والعون والسداد وأن يكون عوناً وسنداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وأن ينفع الله به ، راجياً من الله أن يكون في عونه وأن يسدده ، وأن يديم على هذه البلاد عزها ومكانتها ورفعتها وأمنها واستقرارها ورخاءها