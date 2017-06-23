محافظ العيدابي يستقبل المبايعين لولي العهد

رفع محافظ محافظة العيدابي لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، داعين الله أن يُديم على وطننا وشعبه أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة هذا الوطن، الذي أسس بناؤه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ، معبرين عن ولائهم ووقوفهم إلى جانب ولاة الأمر .

ونقل المحافظ للحضور تحيات وتقدير القيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مشاعرهم النبيلة وتمنياتهم بالتوفيق والسداد لسمو ولي العهد الأمين .