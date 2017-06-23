تربية البنات بالرياض تنظم محاضرتان لـ”20″ فتاة من يتيماتها

نظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وضمن برامجها الرمضانية للعشر الاواخر محاضرتان دينيتان لـ 20 فتاة من يتيماتها المشمولات بالرعاية وبعض منسوبات الدار.

وألقت المحاضرة الأولى “اسماء الله الحسنى” الداعية “اسماء السويلم” وتحدثت فيها عن معاني اسماء الله الحسنى وعددها وكيفية التفكر فيها واستشعارها والدعاء بها وعن كمال قدرته عزوجل اذ لم يطلق لفظ الجلالة “الله” على غيره تعالى ولم يسمى به احد غيره وكيف ان كل اسماءه تعالى تضاف اليه ، آضافةً الى تسليط الضوء على بعض المؤلفات النافعة والمهتمة بشرح اسماء الله الحسنى.

كما تطرقت الداعية هدى الشلهوب في المحاضرة الثانية “افضل الأعمال في العشر الأواخر” الى فضل العشر الأواخر من رمضان وليالي القدر حيث جعلها عزوجل خيرٌ من الف شهر ووضحت بركة هذه الأيام وافضل الأعمال المستحبة فيها للفوز بثوابها مثل المحافظة على الصلاة وحفظ الصيام والقيام واداء الزكاة وبذل الصدقات وقراءة القراءن وغيرها من الطاعات التي يستحب الإكثار منها وناقشت الداعية في نهاية المحاضرة الفتيات في ابرز ماجاء فيها من نقاط واجابت على كافة استفساراتهن .

تأتي هذه المحاضرات الدينية لتؤكد حرص فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض ممثلاً بدور الحضانة والتربية للأيتام على كل مامن شأنه غرس القيم والمفاهيم الدينية والتربوية في نفوس ايتامها وتوفير عناصر التنشئة السليمة لهم.