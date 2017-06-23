شباب الخرج التطوعي يقدم شكره لكل المبادرين والمتعاونين بشهر رمضان المبارك

يتقدم شباب الخرج التطوعي بفائق الشكر والتقدير لكل الداعمين والمتفاعلين خلال شهر رمضان المبارك من خلال توزيع السلال الرمضانية والذي تم فيه توزيع ١٠٧ سلة رمضانية بالتعاون مع سناب الخرج لايف وفريق لامتنا نحيا وكذلك تفطير الصائم عند الاشارات والدوارات بثلاث مواقع و ١٤٦٠٠ وجبة إفطار وبتفاعل ١٤١ متطوع ومتطوعه ما بين تجهيز الوجبات وتوزيعها بالتعاون مع فريق سيب التطوعي وفريق بايكرز الخرج للدراجات النارية ، وكذلك تقديم ٣٠ وجبة افطار يوميا للمساجد بالتعاون مع فريق لمسة خير سائلين الله عز وجل أن يكتبها في موازين حسانتهم وتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال.