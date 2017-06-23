 بلدية الخرج تصادر مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد الكافيهات النسائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تصادر مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد الكافيهات النسائية

بلدية الخرج تصادر مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد الكافيهات النسائية
المناطق_أشرف العصيمي
صادرت وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج كميات من المواد الغذائية والتمريات والقاتوهات من أحد الكافيهات بالمحافظة غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية وكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتمت تطبيق الغرامة بحدها الأعلى ، كما تم تطبيق الأنظمة والأشتراطات البلدية لسوء النظافة بالأدوات المستخدمة للتجهيزات بالكافي .
هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس/ أحمد بن محمد البكيري إستمرار الجولات المكثفة للوحدة النسائية على الكافيهات وتشديد الرقابة العامة والصحية على المشاغل النسائية والتأكد من الأنظمة والإشتراطات البلدية وتواصل أعمالها خلال أيام عيد الفطر المبارك

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