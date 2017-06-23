رئيس بلدية المندق : البلدية تعمل على مدار الساعة لاستكمال مواقع فعاليات صيف المندق وخدمة الأهالي

تكثف بلدية المندق جهودها هذه الأيام وتستكمل ما بدأته من جهود في تهيئة مواقع وأماكن تنفيذ فعاليات صيف المندق ٣٨

حيث استكملت البلدية تجهيز مقر خيمة التسوق بالاضافة إلى تهيئة وتجهيز الحدائق المنتشرة في المحافظة وشملت حديقة الشفا بظهر الغدا وحديقة المئوية بعمضان وحديقة المبرد والفراشة بمنتزه الخلب وحديقة بلخزمر حيث تمت اعمال الصيانة للمرافق العامة بها .

و أوضح رئيس بلدية المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني أن بلدية المندق بكافة أقسامها الخدمية تعمل خلال الأيام الماضية على تجهيز عدد من المواقع المزمع تنفيذ فعاليات صيف المندق ٣٨ عليها ويأتي في مقدمتها “سد مدهاس” الذي سيحتضن فعاليات ليالي المندق وتم تشكيل لجنة للشخوص على الموقع ومعالجة بعض العوائق التي كانت محل اهتمام الجميع بالاضافة الى تهيئة منتزه الخلب والذي سيكون مزارا هذا العام حيث سيشتمل على عدد من الفعاليات من خلال حديقة الفراشة والمسرح المكشوف المعد بالقرب منها فيما تم تكليف فريق عمل خلال هذه الفترة لنتمكن من دعم وتهيئة مواقع الاصطياف بالاضافة الى الاعمال المناطة بالبلدية .

واختتم المهندس الزهراني أن جهاز البلدية يعمل وفق ما خطط له مع كافة اللجان العاملة في برامج الصيف ليتم تقديم الخدمات المأمولة من البلدية وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وسعادة أمين منطقة الباحة التي تهدف الى الحرص على تقديم الخدمات البلدية للمواطنين خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك مشيرا الى ان البلدية بكافة اقسامها تعمل خلال اجازة العيد لتقديم كافة الخدمات للأهالي على مدار الساعة