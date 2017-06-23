مكة والإرهاب.. وحرمة المكان والزمان

عبر عدد من أهالي مكة المكرمة عن شكرهم لرجال الأمن على ماقاموا به أثناء مداهمات المطلوبين، اليوم، مستنكرين الأعمال الإرهابية، مؤكدين أن هذه الفئة تتلبس بلباس الإسلام وهو بريء منها.

وقالوا إن هذه الأفعال التي لم تراعِ حرمة المكان والزمان لن تهز أو تنال من الوطن، مشيرين إلى أنها تزيد من قوة وصلابة الشعب في مواجهة الإرهاب.

أوضح سالم الهذلي أحد سكان منطقة العسيلة أن حيهم منذ سنوات مضت كان لتربية وبيع المواشي بينما تحول في السنوات الأخيرة إلى حي سكني، مبيناً أن الاعمال الإرهابية التي تقوم بها الفئة الضالة ما زادتنا إلا تماسكاً وثباتاً اتجاه كل من يحاول بث الفرقة وزعزعة واستقرار الوطن، مبيناً أن ما فعلوه رجال الأمن وهم صائمون محتسبون لهو مضرب مثل في الأخلاق والرحمة والشفقة والصبر وسعة الصدر وطول النفس في الحوار سعيا في الإصلاح ودرءًا للخسائر وحفظا للأرواح فجزاهم ربهم جنةً وحريرا ولقّاهم نظرة وسرورا .

ويقول عبدالله العتيبي أن حي أجياد المصافي من الأحياء التاريخية وهو من الأحياء المجاورة للمسجد الحرام حيث أن صفوف المصلين في المواسم تمتد إلى حيهم، مشيراً إلى أن أهالي الحي يستنكرون ما حدث اليوم، مؤكداً أن الانجازات الأمنية تمت بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة العادلة الحازمة وما حدث لن يزيدنا ويزيد رجال أمننا إلا قوة وشجاعة للوقوف ضد هؤلاء المارقين الخائنين للدين ثم للمليك والوطن، مضيفاً أن وطننا في أيد أمينة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، (سلمان الحزم والعزم) وسنكون يداً واحدة وعلى قلب واحد في وجه كل من يريد المساس بأمن واستقرار وطننا.