 طاقم تحكيم سعودي للقاء روسيا والمكسيك في كأس القارات غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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طاقم تحكيم سعودي للقاء روسيا والمكسيك في كأس القارات غداً

طاقم تحكيم سعودي للقاء روسيا والمكسيك في كأس القارات غداً
المناطق _واس

يقود طاقم تحكيم سعودي مباراة روسيا والمكسيك التي تقام غداً على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس 2017 لكرة القدم .
ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة فهد المرداسي, والمساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.
يذكر أن الحكم المرداسي شارك في العديد من البطولات الدولية, آخرها كأس العالم للشباب تحت 20 عام التي أقيمت في كوريا الجنوبية , والعديد من لقاءات دوري أبطال آسيا لكرة القدم وتصفيات كأس العالم .

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