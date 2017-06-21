طاقم تحكيم سعودي للقاء روسيا والمكسيك في كأس القارات غداً

يقود طاقم تحكيم سعودي مباراة روسيا والمكسيك التي تقام غداً على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس 2017 لكرة القدم .

ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة فهد المرداسي, والمساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.

يذكر أن الحكم المرداسي شارك في العديد من البطولات الدولية, آخرها كأس العالم للشباب تحت 20 عام التي أقيمت في كوريا الجنوبية , والعديد من لقاءات دوري أبطال آسيا لكرة القدم وتصفيات كأس العالم .