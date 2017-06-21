 الإمارات تنفي وجود “سجون سرية” لها في اليمن: تقارير عارية عن الصحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 رمضان 1438 هجريا, الموافق 23 يونيو 2017 ميلاديا

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الإمارات تنفي وجود “سجون سرية” لها في اليمن: تقارير عارية عن الصحة

الإمارات تنفي وجود “سجون سرية” لها في اليمن: تقارير عارية عن الصحة
المناطق _وكالات

نفت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، صحة التقارير التي تزعم وجود “سجون سرية” تديرها القوات الإماراتية في جنوب اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: “ما ورد في التقرير عار تماماً عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها المليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل أصلا في اليمن من أجل إنقاذ الشعب اليمني.”

وأكدت الخارجية أن الإمارات باعتبارها جزءاً من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لدعم شرعية الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، “لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن،” مشيرة إلى أن ذلك الأمر “من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، فيما تقوم قوات التحالف بتوفير التدريب اللازم للكوادر اليمنية وفقا لأفضل الممارسات القانونية.”

وأشار البيان الحكومي إلى تقديم الإمارات “مليارات الدولارات بشكل مساعدات مباشرة في جنوب اليمن بهدف توفير الأمن هناك وتوفير المياه والكهرباء وإصلاح وتجهيز المدارس والمستشفيات إضافة إلى تقديم المواد الغذائية على نطاق واسع.”

كما شددت الوزارة على أن القوات المسلحة الإماراتية “في اليمن تلتزم بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحروب والصراعات،” مشددة أنه ليس للإمارات في اليمن أي مراكز اعتقال سرية هناك.

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