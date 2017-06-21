 الداخلية :إحباط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي..والقبض على خمسة إرهابيين بينهم امرأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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الداخلية :إحباط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي..والقبض على خمسة إرهابيين بينهم امرأة التركي :إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي الإمارات تنفي وجود “سجون سرية” لها في اليمن: تقارير عارية عن الصحة طاقم تحكيم سعودي للقاء روسيا والمكسيك في كأس القارات غداً بلدية الخرج تتوعد صالونات الحلاقة بعدم تجاوز الأسعار فترة العيد التجارة : 5 آلاف ريال لكل من يبلغ عن مستودع للألعاب النارية رئيس بلدية المندق : البلدية تعمل على مدار الساعة لاستكمال مواقع فعاليات صيف المندق وخدمة الأهالي مكة والإرهاب.. وحرمة المكان والزمان شباب الخرج التطوعي يقدم شكره لكل المبادرين والمتعاونين بشهر رمضان المبارك بلدية الخرج تصادر مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد الكافيهات النسائية تربية البنات بالرياض تنظم محاضرتان لـ”20″ فتاة من يتيماتها محافظ العيدابي يستقبل المبايعين لولي العهد

الداخلية :إحباط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي..والقبض على خمسة إرهابيين بينهم امرأة

الداخلية :إحباط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي..والقبض على خمسة إرهابيين بينهم امرأة
المناطق _ واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ في صباح يوم الجمعة الموافق 1438/9/28هـ من إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع.

وأوضح المتحدث الأمني أن أحد المواقع في محافظة جدة، والآخرَين بالعاصمة المقدسة، الأول بحي العسيلة، والثاني بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام، عبارة عن منزل مكون من ثلاثة أدوار كان يوجد بداخله الانتحاري المكلف بالتنفيذ، والذي بادر فور مباشرة رجال الأمن في محاصرته بإطلاق النار باتجاههم مما اقتضى الرد عليه بالمثل لتحييد خطره بعد رفضه التجاوب مع دعواتهم له بتسليم نفسه، واستمر في إطلاق النار بشكل كثيف قبل أن يقدم على تفجير نفسه، مما نتج عنه مقتله وانهيار المبنى الذي كان يتحصن بداخله وإصابة (6) من الوافدين نقلوا على أثره للمستشفى بالإضافة إلى إصابة (5) من رجال الأمن بإصابات طفيفة.
وبين المتحدث الأمني أن العملية الأمنية أسفرت ـ بحمد الله ـ عن القبض على (5) من عناصر الخلية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم المشار إليها آنفا ، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفصاح عن أسمائهم . ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها ورفع الأدلة المتخلفة في مكان التفجير والتثبت من هوية الانتحاري .
وأفادت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن ذلك، لتؤكد أن هذه الشبكة الإرهابية التي أمكن الله منها وأحبط ـ بفضله ومنّه ـ مخططهم الإرهابي ، تجاوزوا بما كانوا سيقدمون عليه كل الحرمات باستهدافهم أمن المسجد الحرام أقدس بقاع الله وأطهرها ، طاوعتهم على ذلك نفوسهم الخبيثة المملوءة بالشر والفساد خدمة لمخططات تدار من الخارج هدفها زعزعة أمن واستقرار هذه البلاد المباركة، وستكون الجهات الأمنية ـ بعون الله تعالى ـ ثم بما تجده من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وسمو ولي عهده الآمين قادرة على مواجهة هذه المخططات الإجرامية والتصدي لها والإطاحة بالمتورطين فيها . والله الهادي إلى سواء السبيل.

التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    صالح اليامي

    الله يعز حكومتنا

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  2. ١
    حمد الهلابي

    اللهم احفظ على بلادنا امنهاواكفنا شر الاشرار

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