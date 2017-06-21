 مبتعثو الطائف ببرنامج خبرات متشوقين لتطبيق تجربة كندا بمدارسنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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مبتعثو الطائف ببرنامج خبرات متشوقين لتطبيق تجربة كندا بمدارسنا

مبتعثو الطائف ببرنامج خبرات متشوقين لتطبيق تجربة كندا بمدارسنا
المناطق _عادل الزهراني
 تطوير التعليم يعتبر من اهم ما تسعى اليه وزارة التعليم تحت ظل رؤية قيادتنا الرشيدة /2030
فبرنامج تطوير المعلمين النوعي ( خبرات ) هو اكبر دليل على ذلك .. حيث وضع هذا البرنامج من يعملون في الميدان التعليمي من معلمين و مدراء و مشرفين فئة مستهدفة للتطوير لما يمتلكون من خبرة فيما يواجهون من صعوبات
  وتحديات تعليمية في الميدان ..
تحدث ا /شاهر الحارثي وهو احد المعلمين  المبتعثين بالبرنامج نحمدالله  بان نكون من ضمن الدفعة الاولى المبتعثة لدولة كندا و ممثلين للتعليم بشكل عام و لمحافظة الطائف بشكل خاص ..
حيث تحتل دولة كندا مراكز متقدمة في التعليم و لاحظنا ذلك منذ اليوم الاول في أسبوع التهيئة من تنظيم و تخطيط و وضوح أهداف .
كذلك اثناء فترة الثلاث أشهر الاولى و التي تم فيها مناقشة التعليم الكندي من جميع النواحي و بالأخص الاستراتيجيات المؤثرة و حرصهم على توظيف أحدث ما توصل اليه العلم في خدمة التعليم ..
و هذا ما شهدناه في تسع أسابيع متتالية قضيناها في مدارسهم رغم تفاوتها في المستوى الا ان الصعوبات و التحديات التي يواجهونها يضعونها أهداف لتحقيقها و لو بعد حين .
و الان لم يتبقى الا القليل على نهاية برنامجنا رغم التحديات التي واجهناها الا اننا ننظر اليها بنظرة البرنامج ( خبرات ) فالخبرة ليست للتعليم فقط بل على المستوى الشخصي كذلك رغم قصر المدة الا انها كانت مليئة بالخبرات و التجارب .
ما يميز هذا البرنامج هو افتتاح حساب للبرنامج في منصة (yammer) و التي تمنح جميع المشاركين في البرنامج فرصة عرض مبادراتهم و مناقشتها مع زملائهم و تبادل الأفكار التطويرية تحت إشراف إدارة البرنامج الوزارية .
يرى المعلمون و المعلمات المشاركون ان هذا البرنامج انعكس عليهم بصورة إيجابية في تعزيز و اضافة بعض الأفكار و الاستراتيجيات
الفعالة في التعليم و كذلك اثناء فترة المعايشة في المدارس زادت و غيرت بعض المفاهيم المتبعة في المدارس التعليمية بشكل عام و في الفصول الدراسية بشكل خاص .
وعلى مستوى الحياة العامة واجهنا بعض الصعوبات في إيجاد الطرق المناسبة للتأقلم في المجتمع الكندي ..
و خصوصا في ايّام هذا الشهر المبارك و الذي شارف على الانتهاء ،نتطلع للعودة لارض الوطن بعد هذا الشوط الطويل من العمل بدءاً بالعام الدراسي المنصرم ثم بمغادرتنا لارض الوطن قبيل انتهاء الفصل الدراسي الاول و الالتحاق بالدورة التدريبية و التي ما زلنا نخوض غمارها رغم قرب انتهائها ..
ونشكر  حكومة خادم الحرمين الشريفين  على  كل  ماتقدمه  لخدمة  التعليم  وتطويره  .
ونسال الله القدير ان يجعلنا و اياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم .

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