مبتعثو الطائف ببرنامج خبرات متشوقين لتطبيق تجربة كندا بمدارسنا

تطوير التعليم يعتبر من اهم ما تسعى اليه وزارة التعليم تحت ظل رؤية قيادتنا الرشيدة /2030

فبرنامج تطوير المعلمين النوعي ( خبرات ) هو اكبر دليل على ذلك .. حيث وضع هذا البرنامج من يعملون في الميدان التعليمي من معلمين و مدراء و مشرفين فئة مستهدفة للتطوير لما يمتلكون من خبرة فيما يواجهون من صعوبات

وتحديات تعليمية في الميدان ..

تحدث ا /شاهر الحارثي وهو احد المعلمين المبتعثين بالبرنامج نحمدالله بان نكون من ضمن الدفعة الاولى المبتعثة لدولة كندا و ممثلين للتعليم بشكل عام و لمحافظة الطائف بشكل خاص ..

حيث تحتل دولة كندا مراكز متقدمة في التعليم و لاحظنا ذلك منذ اليوم الاول في أسبوع التهيئة من تنظيم و تخطيط و وضوح أهداف .

كذلك اثناء فترة الثلاث أشهر الاولى و التي تم فيها مناقشة التعليم الكندي من جميع النواحي و بالأخص الاستراتيجيات المؤثرة و حرصهم على توظيف أحدث ما توصل اليه العلم في خدمة التعليم ..

و هذا ما شهدناه في تسع أسابيع متتالية قضيناها في مدارسهم رغم تفاوتها في المستوى الا ان الصعوبات و التحديات التي يواجهونها يضعونها أهداف لتحقيقها و لو بعد حين .

و الان لم يتبقى الا القليل على نهاية برنامجنا رغم التحديات التي واجهناها الا اننا ننظر اليها بنظرة البرنامج ( خبرات ) فالخبرة ليست للتعليم فقط بل على المستوى الشخصي كذلك رغم قصر المدة الا انها كانت مليئة بالخبرات و التجارب .

ما يميز هذا البرنامج هو افتتاح حساب للبرنامج في منصة (yammer) و التي تمنح جميع المشاركين في البرنامج فرصة عرض مبادراتهم و مناقشتها مع زملائهم و تبادل الأفكار التطويرية تحت إشراف إدارة البرنامج الوزارية .

يرى المعلمون و المعلمات المشاركون ان هذا البرنامج انعكس عليهم بصورة إيجابية في تعزيز و اضافة بعض الأفكار و الاستراتيجيات

الفعالة في التعليم و كذلك اثناء فترة المعايشة في المدارس زادت و غيرت بعض المفاهيم المتبعة في المدارس التعليمية بشكل عام و في الفصول الدراسية بشكل خاص .

وعلى مستوى الحياة العامة واجهنا بعض الصعوبات في إيجاد الطرق المناسبة للتأقلم في المجتمع الكندي ..

و خصوصا في ايّام هذا الشهر المبارك و الذي شارف على الانتهاء ،نتطلع للعودة لارض الوطن بعد هذا الشوط الطويل من العمل بدءاً بالعام الدراسي المنصرم ثم بمغادرتنا لارض الوطن قبيل انتهاء الفصل الدراسي الاول و الالتحاق بالدورة التدريبية و التي ما زلنا نخوض غمارها رغم قرب انتهائها ..

ونشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ماتقدمه لخدمة التعليم وتطويره .

ونسال الله القدير ان يجعلنا و اياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم .