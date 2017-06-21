الأمير عبدالله بن بندر يقدم التعازي لمدير الدفاع المدني

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر التعازي لمدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد المنتشري في وفاة والده.

وسأل الأمير عبدالله بن بندر الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهته أعرب أبناء الفقيد عن بالغ شكرهم لنائب أمير منطقة مكة على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.