 الأمير عبدالله بن بندر يقدم التعازي لمدير الدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير عبدالله بن بندر يقدم التعازي لمدير الدفاع المدني

الأمير عبدالله بن بندر يقدم التعازي لمدير الدفاع المدني
المناطق _مكة المكرمة

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر التعازي لمدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد المنتشري في وفاة والده.
وسأل الأمير عبدالله بن بندر  الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
من جهته أعرب أبناء الفقيد عن بالغ شكرهم لنائب أمير منطقة مكة على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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