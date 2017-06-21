صحة الرياض تعتمد ١١ مركز صحي مناوب خلال إجازة العيد

حرصاً من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض باستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتزاماً بتوجيهات وزارة الصحة بتقديم الرعاية اللازمة ، أعلنت صحة الرياض ممثلة بالإدارة المساعدة للصحة العامة عن المراكز المناوبة في مدينة الرياض خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

إذ أوضح مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور حسن كريري بأن العمل مستمر في بعض المراكز الصحية ، كما ان بعض المراكز مناوب لمدة ٢٤ ساعة لحالات الاطفال أيضاً .

وأكد المساعد للصحة العامة استعداد وجاهزية ١١ مركز رعاية أولية موزعة جغرافياً على مدينة الرياض لاستقبال المراجعين والحالات الطارئة وتوفير الرعاية الأولية لمعالجتهم وخدمتهم .

وجاءت المراكز الصحية المناوبة على النحو التالي :

القطاع الشمالي / ١- مركز صحي السليمانية . ٢-مركز صحي الامير محمد بن سعود الكبير .

* القطاع الغربي / ١- مركز صحي طويق الغربي . ٢- مركز صحي العريجاء الغربي . ٣- مركز صحي شبرا .

* القطاع الأوسط / ١-مركز صحي الربوة .

* القطاع الجنوبي / ١- مركز صحي العزيزية .

٢- مركز صحي الدار البيضاء ١.

* القطاع الشرقي / ١- مركز صحي الخليج .

٢- مركز صحي النسيم الشرقي . ٣- مركز صحي الثمامة .