 وكيل إمارة نجران : يهنئ الأمير محمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة نجران : يهنئ الأمير محمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد

وكيل إمارة نجران : يهنئ الأمير محمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد
المناطق _نجران

رفع وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع مؤكدً أن هذه الثقة الملكية الغالية تستند إلى رؤية ثاقبة وتجسد الحكمة وبعد النظر من لدن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله –  ولعل النقلة النوعية التي بادر بها سمو ولي العهد بإطلاقه رؤية المملكة 2030، خير شاهد على قدرات سموه القيادية وحرصه في مواصلة تنمية هذه البلاد المباركة في شتى المجالات والتي ستنعكس إيجاباً على المواطن وحياته اليومية .

ونوه المجلاد : بالأوامر الملكية الكريمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمد ولي عهده بالتوفيق والسداد فيما أوكل إليه، ويعينه على حمل الأمانة، ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن والمواطن، ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.

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