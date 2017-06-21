وكيل إمارة نجران : يهنئ الأمير محمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد

رفع وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع مؤكدً أن هذه الثقة الملكية الغالية تستند إلى رؤية ثاقبة وتجسد الحكمة وبعد النظر من لدن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ولعل النقلة النوعية التي بادر بها سمو ولي العهد بإطلاقه رؤية المملكة 2030، خير شاهد على قدرات سموه القيادية وحرصه في مواصلة تنمية هذه البلاد المباركة في شتى المجالات والتي ستنعكس إيجاباً على المواطن وحياته اليومية .

ونوه المجلاد : بالأوامر الملكية الكريمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمد ولي عهده بالتوفيق والسداد فيما أوكل إليه، ويعينه على حمل الأمانة، ويسدد خطاه لما فيه خير الوطن والمواطن، ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.