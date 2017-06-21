 اعتماد صرف اثنين مليون زكاة كدفعة أولى للأيتام والأرامل والمحتاجين من مستفيدي جمعية العارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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اعتماد صرف اثنين مليون زكاة كدفعة أولى للأيتام والأرامل والمحتاجين من مستفيدي جمعية العارضة

اعتماد صرف اثنين مليون زكاة كدفعة أولى للأيتام والأرامل والمحتاجين من مستفيدي جمعية العارضة
المناطق _العارضة
اعتمدت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان مبلغ مليونا ريال وإيداعها في حساب المستفيدين و المحتاجين من الأرامل والأيتام  .
وقال مدير الجمعية التنفيذي طالع الجابري حيث يستمر الإيداع لكامل دفعات الزكاة في الحسابات من عشر رمضان المباركات إلى قرب عيد الاضحى المبارك تمشيا لاحتياجات الفقراء و استعدادا للمستلزمات الدراسية .
مبينا بانه سيتم الدعم بإجمالي النفقات ما يزيد عن خمسة ملايين ريال على النحو التالي .
– ثلاثة ملايين ريال زكاة
-1,451,250 تكلفة تفطير كافة الأسر .
– 881 سلة بتكلفة 308350 ريال
-توزيع 790 سلة إضافية بتكلفة 197500
-توزيع الماء على  53 جامعا بمحافظة العارضة طيلة شهر رمضان على نفقة فاعل خير بتكلفة 40000  الف ريال .
وقدم خالص الشكر الى فرع التنمية الاجتماعية بجازان على كل يقوم به من خدمة لكافة المؤسسات الخيرية من الدعم المعنوي والمادي والتوجيه
وان يجزي المتبرعين وفاعلي الخير كل الأجر والثواب وان يجعل ذلك في موازين حسناتهم .
سائلا الله  ان يحفظ بلادنا وولاة امورنا وان يسبغ علينا نعمة الأمن .

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