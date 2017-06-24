قاضي قضاة الأردن: استهداف الحرم المكي عمل جبان واعتداء على كل المسلمين

استنكر قاضي قضاة الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة محاولة الاعتداء الإرهابية على المسلمين في الحرم المكي الشريف، مؤكدًا أنها عمل جبان يستنكره كل إنسان.

وقال قاضي القضاة، الجمعة (23 يونيو 2017)، لفضائية “العربية”، إن الاعتداء على الحرم المكي اعتداء على المسلمين في كل مكان، مساء الجمعة، أن الاعتداء على الحرم المكي يعد اعتداء على المسلمين في كل مكان، مؤكدا أن محاربة الفكر الإرهابي مسؤولية كل المسلمين.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الداخلية السعودية عن تمكنها من إحباط عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي، مساء الجمعة.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أعلن أن قوات الأمن أحبطت عملًا إرهابيًا كان يستهدف المسجد الحرام ومرتاديه.

وأوضح التركي أن العملية خططت لها مجموعة إرهابية تمركزت في ثلاثة مواقع، أحدها محافظة جدة، والآخران بمكة المكرمة؛ حيث أحبطت العملية الأولى في مكة بحي العسيلة، فيما أحبطت الثانية بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.