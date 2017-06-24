سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عبر فيه عن التهنئة لسموه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن تقديره وامتنانه لفضيلته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة.