 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر
المناطق _واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عبر فيه عن التهنئة لسموه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع.
وقد أعرب سمو ولي العهد عن تقديره وامتنانه لفضيلته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة.

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