 مدير تعليم نجران : اختيار ولي العهد نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير تعليم نجران : اختيار ولي العهد نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة

مدير تعليم نجران : اختيار ولي العهد نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة
المناطق _نجران

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي ، باسمه واسم منسوبي إدارة التعليم بالمنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، مع استمراره وزيرا للدفاع.

وأشار حكمي أن اختيار سموه الكريم جاء من خلال نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تمثل حرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين ، ونتيجة لما قدمه سموه الكريم خلال مهامه من انجازات حيوية ومحورية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما رسخ مكانة المملكة ودورها في المحيط العربي والإسلامي والدولي.

مؤكدا نبايع سموه على الكتاب والسنة ، وطاعته في اليسر والعسر والمنشط والمكره ، داعياً الله أن يوفق سموه ويمده بالعون والسداد لإكمال مسيرة البناء والتنمية ، وأن يوفقه لما فيه خدمة البلاد والعباد.

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