مدير تعليم نجران : اختيار ولي العهد نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي ، باسمه واسم منسوبي إدارة التعليم بالمنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، مع استمراره وزيرا للدفاع.

وأشار حكمي أن اختيار سموه الكريم جاء من خلال نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تمثل حرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين ، ونتيجة لما قدمه سموه الكريم خلال مهامه من انجازات حيوية ومحورية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما رسخ مكانة المملكة ودورها في المحيط العربي والإسلامي والدولي.

‎مؤكدا نبايع سموه على الكتاب والسنة ، وطاعته في اليسر والعسر والمنشط والمكره ، داعياً الله أن يوفق سموه ويمده بالعون والسداد لإكمال مسيرة البناء والتنمية ، وأن يوفقه لما فيه خدمة البلاد والعباد.