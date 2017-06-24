د. نبيل كوشك: أنا فخور جداً بأعمال طلاب نادي جوالة جامعة الباحة

ثمّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك الجهود التي يقوم بها طلاب نادي جوالة جامعة الباحة، قائلا:” فخور جدا بطلاب نادي جوالة بالجامعة و أعمالهم التطوعية المتميزة في خدمة المعتمرين والزوار”.

جاء ذلك خلال زيارة مدير الجامعة معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك يوم أمس الخميس لطلاب نادي جوالة الجامعة بالحرم المكي الشريف.

وفي هذا السياق نوه الدكتور نبيل كوشك بمشاركة نادي جوالة جامعة الباحة كونها تأتي إبرازاً للدور الكبير الذي تبذله القيادة الرّشيدة لخدمة ضيوف الرحمن سعيا لتقديم الخدمات الإرشادية وتوفير سبل الراحة لقاصدي الحرم المكي الشريف ولمساندة رجال الأمن.

وأشار بأن جامعة الباحة حريصة كل الحرص على مشاركة طلاب نادي الجوالة كلّ عام لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً في ذات الوقت بمشاركة نادي الجوالة لهذا العام نظرا لما يقومون به من خدمات تكتب بماء الذهب لزوار الحرم المكي.

وقال: إنني فخور جداً أعمال طلاب نادي الجوالة التطوعية لتميزها في خدمة المعتمرين والزوار، مؤكداً على ضرورة السعي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع، حاثاً مشرف نادي الجوالة على البذل الجهد لتحقيق أكبر عدد للمشاركة في الفرق الكشفية على مستوى الجامعة لموسم حج هذا العام 1438هـ.

وفي أثناء الزيارة أستمع مدير الجامعة لشرح من قبل مشرف نادي الجوالة الأستاذ عبدالعزيز بن سالم رافع حول مشاركة الطلاب في تقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية لقاصدي بيت الله الحرام.

وأشار رافع إلى أنه تم توزيعهم الطلاب على مجموعات ضمن المشاركين من الجامعات وإدارات التعليم، كما جرى توزيع أفراد الجوالة على بوابات الحرم المكي، وصحن المطاف، والمسعى وساحات الحرم جنباً إلى جنب مع بقية أعضاء الجهات الحكومية.