امين الباحة يوجه الإدارات المختصة بالامانة والبلديات بالإستعداد التام لمناسبة عيد الفطر السعيد

وجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط وكالات وإدارات الأمانة وجميع البلديات التابعة للأمانة بالاستعداد التام لمناسبة عيد الفطر السعيد وإظهار صور الإحتفال بهذه المناسبة السعيدة في أجواء وطنية مفعمة بالسعادة والفخر بالانتماء لهذا الوطن الجميل، حيث قامت وكالة الخدمات بالأمانة وبلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة في وقت سابق باستكمال تجهيز وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية و المطلات السياحية وميادين الاحتفالات استعداداً للعيد، كما تم تكثيف تركيب الإنارة الجمالية وعقود الزينة ولوحات التهاني والتبريكات بالعيد على الشوارع الرئيسية وفي الساحات العامة ومداخل المدن والمحافظات في منطقة الباحة.

وأفاد الدكتور علي السواط بأن جميع ساحات ومواقع اقامة الاحتفالات وكذلك المنتزهات والحدائق والساحات في مدينة الباحة وفي جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة أصبحت في جاهزية تامة لإستقبال الزوار والمصطافين والمحتفلين بالعيد، مضيفاً بأنه تم تركيز أعمال النظافة وتحسين وتجميل المداخل والمحاور الرئيسية والساحات البلدية وعمل صيانة شاملة لأسفلت الشوارع والبلدورات والأرصفة وممرات المشاة ومصابيح الإنارة والمسطحات الخضراء والمزروعات كما تم زراعة أعداد كبيرة من الزهور والورود الموسمية في عدد من المواقع.

وكان أمين منطقة الباحة قد وقف ميدانياً على مسلخ الأمانة وسوق الماشية بمدينة الباحة، حيث قام بزيارة مفاجئة للشخوص على سير العمل بهما ومتابعة استكمال جميع الملاحظات استعداداً للعيد السعيد. كما وقف شخصياً على منتزه غابة رغدان للتأكد من جاهزية موقع احتفالات منطقة الباحة بالعيد السعيد والذي سيقام في أول أيام العيد بعد صلاة العشاء مباشرة بحضور ورعاية أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

كما قام الدكتور السواط بإصدار التعليمات للإدارات الميدانية وإدارات صحة البيئة ومراكز بلاغات الطوارىء بالأمانة والبلديات بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمسالخ ونقاط الذبح والتعامل السريع مع البلاغات الواردة والعمل على معالجتها بشكل سريع، الجدير ذكره أن أمين منطقة الباحة سبق أن وجه البلديات التابعة للأمانة في عدد من المحافظات بإعتماد نقاط ذبح في المراكز والقرى البعيدة مكانياً عن المسالخ المعتمدة، بحيث يتم التخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم وعدم اضطراراهم لقطع المسافات الطويلة وصولاً إلى المسالخ المعتمدة، وأن تخضع نقاط الذبح التي تم السماح بها للإشتراطات الصحية المعتمدة.