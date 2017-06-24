سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلاله بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع .

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وتمنياته له ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التطور والرخاء .