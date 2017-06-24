 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت
المناطق _واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلاله بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع .
وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وتمنياته له ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التطور والرخاء .

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