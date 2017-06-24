تقليد عدد من ضباط شرطة الباحة رتبهم الجديدة

قلّد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي آل هادي بمكتبه كلا من العقيد سعيد أحمد الزهراني إدارة المتابعة والعقيد رياض أحمد الشهري قائد قوات أمن الطرق بالباحة والرائد يوسف بن سعيد الهذيلي (إدارة الأدلة الجنائية) والرائد سعد بن سعيد الغامدي (شؤون الأمن)، والرائد سالم بن محمد الزبيدي (إدارة الضبط الإداري) والرائد عبدالله بن أحمد الزهراني (شرطة المدينة) والرائد هزاع بن محمد العامري، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم، وذلك بحضور مساعد مدير الشرطة لشئون الأمن المكلف العقيد غرم الله الجعيدي.

وهنأ مدير شرطة منطقة الباحة المترقين، متمنيا لهم دوام التوفيق، فيما عبر المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.