 مدير مدني القصيم يهنئ الأمير محمد بن سلمان أختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير مدني القصيم يهنئ الأمير محمد بن سلمان أختياره ولياً للعهد

مدير مدني القصيم يهنئ الأمير محمد بن سلمان أختياره ولياً للعهد
المناطق _بريدة

أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء إبراهيم بن محمد المجماج أن صدور الأوامر الملكية الكريمة جاءت وفقاً لما يراه النظر الكريم والرؤية الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي تهدف إلى تحقيق مصلحة البلاد والعباد  ..  وعبر اللواء المجماج عن تهنئته للشعب السعودي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد وقال: يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي منسوبي الدفاع المدني بمنطقة القصيم أقدم تهنئتي الخالصة لسموه الكريم على ثقة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وأبايعه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأدعو الله له بالتوفيق والعون والسداد وأن يكون عونًا وسندًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وأن ينفع الله به البلاد والعباد وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن     عبد العزيز  هو خير خلف لخير سلف وهو مهندس الرؤية ( 2030 ) وكان قريباً من صناعة القرار من خلال تولي سموه منصب ولي ولي العهد ووزارة الدفاع حيث قدم لوطنه الكثير سواء في وزارة الدفاع أو الشؤون الاقتصادية والتنموية ووثق علاقات المملكة مع دول العالم بما حفظ للمملكة مكانتها اللائقة بها وغير ذلك من الانجازات التي تصب في مصلحة الوطن وتحديث البنى الأساسية للدولة، وعبر اللواء المجماج  عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما قدمه لوطنه من انجازات لا يمكن نسيانها داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ  قادة هذا الوطن وأن يديم عليه  نعمة الأمن والأمان

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