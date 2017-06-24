 عبد الله بن زايد: كفاءة الأمن حالت دون استهداف الحرم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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عبد الله بن زايد: كفاءة الأمن حالت دون استهداف الحرم

عبد الله بن زايد: كفاءة الأمن حالت دون استهداف الحرم
المناطق _الإمارات

دانت الإمارات، السبت، المحاولة الإرهابية لاستهداف الحرم المكي، بواسطة انتحاري.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، “تضامن دولة الإمارات التام ووقوفها الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وقال إن “هذه الجريمة البشعة تبين حجم الإرهاب والتوحش الذي وصلت إليه هذه الجماعات الإرهابية والتي لا يمكن لأي عاقل أن يعطيها أي تبرير أو تفسير”.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد “بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية التي أحبطت هذه الجريمة النكراء في مهدها دون أن تصل بشرورها الحرم المكي الشريف”، مؤكداً أن “كل مسلم في العالم يشيد بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر المحبة والتسامح بين كل شعوب العالم”.

وقال إن “هذه الجريمة النكراء ستزيدنا إصراراً وضراوة للقضاء على الإرهاب واجتثاث مصادره وكل من يموله أو يحرض عليه أو يدعمه أو يتعاطف معه أو يبرره بأي صورة من الصور”.

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