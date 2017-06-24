 الهلال الاحمر بتبوك يقيم افطار جماعي للمناوبين بالميدان بحضور عدد من قيادات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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الهلال الاحمر بتبوك يقيم افطار جماعي للمناوبين بالميدان بحضور عدد من قيادات المنطقة

الهلال الاحمر بتبوك يقيم افطار جماعي للمناوبين بالميدان بحضور عدد من قيادات المنطقة
المناطق _ علي العميري

أوضح  المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي أن هيئة الهلال  الأحمر السعودي بمنطقة تبوك اقامة افطار جماعي للمناوبين بالميدان الأحمر السعودي بمنطقة تبوك اقامة افطار جماعي للمناوبين بالميدان بحضور قيادات المنطقة الميدانية حيث تواجد مدير عام الشئون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي ومدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد محمد عبدالله العتيق ومدير إدارة الدفاع المدني بمدينة تبوك المقدم صالح العمري ومدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة تبوك بالنيابة ثامر العيسى وكان في استقبالهم مدير عام الهيئة بالمنطقة حسين بن غالب البلوي  والمساعد للشؤون الإسعافية بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الصالح  والمدير الطبي بالمنطقة الدكتور عصام الدريبي  والقيادات الميدانية بالمنطقة ، وكان أسود الميدان على أهبة الاستعداد حيث قاموا بمباشرة حالات إسعافية وقت الإفطار واصر الجميع على مشاركتهم وانتظارهم لحين العودة وتقديم الشكر لهم ورفع الروح المعنوية لهم لاسيما وانهم يقدمون خدمات إسعافية جليله في كل الاوقات خاصة بأوقات الافطار والتي يعتاد الجميع لقضائها مع عوائلهم وذويهم وتقاسموا معهم الإفطار كما قدم الجميع الشكر على الجهود جميع الفرق الإسعافية على كل مايبذلونه من جهد في خدمة المرضى والمصابين إفطارهم بسيط ولكن تجمعهم مائدة السعادة والأخوة وروح الفريق الواحد .

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