 محمد بن سلمان لشيخ الأزهر: نعوِّل على المؤسسات الدينية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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محمد بن سلمان لشيخ الأزهر: نعوِّل على المؤسسات الدينية

محمد بن سلمان لشيخ الأزهر: نعوِّل على المؤسسات الدينية
المناطق _الرياض

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشيخ الأزهر أحمد الطيب إن الأمة تعول على المؤسسات الدينية لمواجهة التطرف.

وأجرى شيخ الأزهر اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي لتهنئته بولاية العهد، وإدانة المحاولة الإرهابية الفاشلة لاستهداف الحرم المكيِّ.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب أحمد الطيب عن خالص تمنياته لولي العهد السعودي “بالتوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية في ظلِّ القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية”، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان في خدمة قضايا المنطقة، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي .

وأكد الطيب خلال الاتصال على إدانة الأزهر الشريف الشديدة للمحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي، الجمعة، مشددا على وقوف الأزهر الشريف إلى جانب المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، والتصدي له حتَّى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، وأشاد بجاهزية قوات الأمن السعودية ونجاحها في التصدي لهذا المخطط الإرهابي.

من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقدير المملكة العربية السعودية للأزهر الشريف ودوره المهمِّ في بيان حقائق الإسلام ونشر علوم الدين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية، مشيدا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر، والمؤسسات الدينية، في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

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