 منظمة الصحة العالمية تعرب عن التقدير والامتنان لمبادرة محمد بن سلمان بتوفير التمويل اللازم لمكافحة الكوليرا في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية الخرج تكمل استعداها لعيد الفطر وصيف الخرج سياحة حائل: 7 مخالفات في المنشآت السياحية قبل عيد الفطر المبارك هيئة كبار العلماء: الخوارج الذين حاولوا استهداف الحرم المكي ليس لهم دين ولا ذمة فيصل بن مشعل يشارك أهالي القصيم احتفال “عيدنا في حينا” منظمة الصحة العالمية تعرب عن التقدير والامتنان لمبادرة محمد بن سلمان بتوفير التمويل اللازم لمكافحة الكوليرا في اليمن الأمير تركي بن محمد بن فهد : اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يؤكد ثبات ورسوخ الدولة والحكم فيها التركي: نعمل على تحديد هوية الانتحاري والمادة المستخدمة محمد بن سلمان لشيخ الأزهر: نعوِّل على المؤسسات الدينية الهلال الاحمر بتبوك يقيم افطار جماعي للمناوبين بالميدان بحضور عدد من قيادات المنطقة عبد الله بن زايد: كفاءة الأمن حالت دون استهداف الحرم اقتصاديون وأصحاب أعمال بمحافظة جدة : الأمير محمد بن سلمان وجه بوصلة الاستثمار للعوائد الغير نفطية مدير مدني القصيم يهنئ الأمير محمد بن سلمان أختياره ولياً للعهد

منظمة الصحة العالمية تعرب عن التقدير والامتنان لمبادرة محمد بن سلمان بتوفير التمويل اللازم لمكافحة الكوليرا في اليمن

منظمة الصحة العالمية تعرب عن التقدير والامتنان لمبادرة محمد بن سلمان بتوفير التمويل اللازم لمكافحة الكوليرا في اليمن
المناطق _وكالات

تعرب منظمة الصحة العالمية عن تقديرها العميق والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على مبادرته الكريمة بتوفير كامل الدعم المالي المطلوب لاحتواء الكوليرا في اليمن.

فقد أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية اليوم عن تقديم منحة مالية قدرها 66.7 مليون دولار لكل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وشركائهما، للإسراع بوتيرة الاستجابة للكوليرا في اليمن وذلك في تلبية عاجلة للنداء الذي وجهته المنظمتين لتمويل أنشطة مكافحة الكوليرا.

وتمثل هذه المنحة إجمالي التمويل المطلوب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف للاستجابة الفعالة للكوليرا المتفشية في اليمن. وسوف يجعل هذا التمويل تنفيذ حزمة متكاملة من أنشطة توفير مياه الشرب وخدمات الإصحاح وتدابير الرعاية الصحية أمراً ممكناً ومن ثم يسهم في حماية أرواح الآلاف من أبناء اليمن.

ويتابع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تنفيذ هذه المبادرة عبر الفريق الطبي العامل في المنظمة تحت إدارة مدير مكتب المنظمة في الجمهورية اليمنية.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قائلاً: ” أتقدم باسمي واسم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بجزيل الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة النبيلة في مجال العمل الإنساني، وعلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية ودعم الجهود الرامية لتخفيف المعاناة وتقديم المساندة الإنسانية، من خلال العمل على مكافحة انتشار وباء الكوليرا والحد من مضاعفاته في اليمن”.

وسوف يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الفور مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء لتفعيل المبادرة الجديدة وإدخالها حيّز التنفيذ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>