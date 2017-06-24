فيصل بن مشعل يشارك أهالي القصيم احتفال “عيدنا في حينا”

يشارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، أهالي القصيم احتفالهم بعيد الفطر المبارك لهذا العام والذي تحتفل فيه عدد من الأحياء ضمن مهرجان العيد الفرائحي (عيدنا في حينا) والذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية ببريدة تحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم وسيشارك سموه جيرانه في حي الصفراء ببريدة احتفالهم بعيد الفطر المبارك في يوم العيد كما يشارك سموه أهالي حي الشقة فرحتهم بالعيد مساء يوم العيد.

ورحب مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع بأمير منطقة القصيم مشرفاً لهذه الاحتفالات التي تشهدها العديد من أحياء مدن ومحافظات منطقة القصيم ، مؤكداً أن هذه الاحتفالات تحققت ولله الحمد بدعم من سموه الكريم وحرصه الدائم على نشر الفرح والسعادة بين أهالي القصيم.

وأوضح مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد المنصور أن أهالي الحي ببريدة سيستعدون بحضور سموه في احتفالهم في هذه المناسبة . مشيراً إلى أن أكثر من 80 حياً ستشهد احتفالا بالعيد المبارك بعموم منطقة القصيم ، ودعا المنصور الله أن يديم أمنه وأفراحه على وطننا الغالي ويذل اعدائه.