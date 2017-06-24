سياحة حائل: 7 مخالفات في المنشآت السياحية قبل عيد الفطر المبارك

ضبطت الجولات التفتيشية ضمن الجولات الرقابية على المنشآت السياحية التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل للتأكد من جاهزية القطاع لفترة عيد الفطر المبارك 7 مخالفات تمثلت في عدم وضع قائمة الاسعار بالاستقبال اضافة لعدم تجديد الترخيص ورداءة النظافة. وقال المهندس فيصل بن خالد المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.