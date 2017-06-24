 سياحة حائل: 7 مخالفات في المنشآت السياحية قبل عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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سياحة حائل: 7 مخالفات في المنشآت السياحية قبل عيد الفطر المبارك

سياحة حائل: 7 مخالفات في المنشآت السياحية قبل عيد الفطر المبارك
المناطق _حائل

ضبطت الجولات التفتيشية ضمن الجولات الرقابية على المنشآت السياحية التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل  للتأكد من جاهزية القطاع لفترة عيد الفطر المبارك 7 مخالفات تمثلت في عدم وضع قائمة الاسعار بالاستقبال اضافة لعدم تجديد الترخيص ورداءة النظافة.  وقال المهندس فيصل بن خالد المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.

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