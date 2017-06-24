 بلدية الخرج تكمل استعداها لعيد الفطر وصيف الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تكمل استعداها لعيد الفطر وصيف الخرج

بلدية الخرج تكمل استعداها لعيد الفطر وصيف الخرج
المناطق _ أشرف العصيمي
أكملت بلدية محافظة الخرج  استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث جهزت  موقع الاحتفالات الخاصة بالأهالي ببرج الخرج ، وتهيئة المتنزهات والحدائق العامة إضافة إلى تزيين الشوارع والطرقات الرئيسية بالإنارات والأشكال الجمالية
وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، أن البلدية جهزت الحدائق والمتنزهات عامة لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك وحرص البلدية على تكثيف أعمال النظافة بالأحياء والمنتزهات .
 وأوضح أن البلدية سوف تنظم خلال أيام عيد الفطر المبارك فعاليات عيد وصيف الخرج ٣٨ ، والتي من أبرز فعالياتها العرضة النجدية والألعاب النارية وأوبريت عاش سلمان ، إضافة إلى أبرز الفرق الترفيهية والاستعراضية والتي تستمر فيها الفعاليات لمدة عشر أيام . وأكد أنه تم توجيه جميع الإدارات والاقسام التابعة للبلدية بالمرابطة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ بهدف مواصلة تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والعمل الجاد لإنهاء معاملات وإجراءات المراجعين، واستمرار عمليات المراقبة الصحية على المحلات والمطاعم والمراكز التجارية ومتابعتها.

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