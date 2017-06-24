الخضيري : رؤية هلال شوال اليوم ممكنة بالعين المجردة بنسبة عالية

أكد الفلكي عبدالله الخضيري أن رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت ممكنة بالعين المجردة وبنسبة عالية ، لاسيما إن كان الجو صافيا دون مكدرات كما هو المتوقع .

وبين الخضيري أن دعوى – بعض المنتسبين لعلم الفلك – عدم إمكانية رؤية الهلال إذا كان مدة مكثه في الأفق تقل عن 29 دقيقة ، دعوى تخالف الواقع المثبت بشاهدة الشهود الثقاة طيلة السنوات الماضية داخل وخارج المملكة” .

وقال ” منذ أكثر من 30 عاماً والشهود الثقات العدول يرون الهلال في أوقات ينفي بعض المنتسبين لأهل الحساب رؤية الهلال فيها ؛ لزعمهم أنه سيغرب قبل الشمس ؛ فكيف يكون ذلك وهم اليوم يؤكدون ولادته قبل الغروب بساعات، ويؤكدون أنه سيمكث في الأفق أكثر من 20 دقيقة بعد غروب الشمس ؟ “.

وأضاف: “لقد رأيت الهلال بنفسي في أحد الأعوام ، وهو على ارتفاع درجة وثلث تقريبا ، ولم يمكث في الأفق بعد غروب الشمس إلا دقائق معدودة ، فكيف يدّعي أولئك أن أقل رؤية سُجلت بالعين المجردة كانت 29 دقيقة بعد غروب الشمس؟ “.

وتابع : “في عام 2004 م -وبالتحديد في سبتمبر تمت رؤية الهلال في منطقة “القفرة” بالمدينة المنورة من قبل أكاديمي متخصص في علم الفلك وكذا زميله المرافق له ، برغم أن الهلال لم يمكث بعد غروب الشمس إلا درجة و 18 جزءاً من الدرجة ؛ أي مكث في الأفق بعد غروب الشمس ست دقائق و 25 ثانية فقط “.

وأردف: ” في عام 1435 ه نفى بعض المنتسبين للفلك كعادتهم إمكانية رؤية هلال شوال فكذبهم الواقع بشهادة عدد من الشهود العدول أهل الخبر في المملكة وخارجها، ففي المملكة تمكن 11 رجلاً من الثقات من رؤية الهلال، في مدينة سدير 6 و 3 في محافظة شقراء واثنان في مدينة تمير، أما في خارج المملكة فقد شاهد الهلال وقتها عدد من الثقات في مصر في عدد من المدن المتباعدة “.

يذكر أن بعض الفلكيين يتبنى في كل عام : أن أقل مُكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة ، ويؤكد أن رؤيته تلك يوم 20 سبتمبر 1990م في فلسطين ؛ أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و 33 دقيقة ، وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة”.