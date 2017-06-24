التوقيع الرسمي مع روتانا.. فنان العرب يطلق حفلات ليالي أبها الغنائية

تستعد عاصمة السياحة العربية لإطلاق مهرجان غنائي مميز تتولى تنظيمه شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، حيث وقع مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير عقدًا مع الشركة تتولى بموجبه تنظيم حفلات ليالي أبها الغنائية على مسرح المفتاحة الشهير ضمن مهرجان أبها يجمعنا ١٤٣٨هـ، الذي يأتي مواكبًا لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م، بمشاركة تسعة من كبار الفنانين السعوديين والخليجيين، ومثَّل مجلس التنمية السياحية بعسير في توقيع العقد أمينه العام م. محمد بن عبدالله العمرة، فيما مثَّل شركة روتانا رئيسها التنفيذي سالم الهندي.

وتتضمن حفلات ليالي أبها الغنائية، أربع حفلات، يصدح بها ٩ فنانين، هم: محمد عبده، عبدلله الرويشد، عبادي الجوهر، رابح صقر، خالد عبدالرحمن، علي عبدالكريم، جابر الكاسر، إبراهيم حكمي، رامي عبدالله.

وسيعيد فنان العرب، الفنان الكبير محمد عبده أمجاد وإبداع مسرح المفتاحة مساء يوم ٧ يوليو في أولى هذه الحفلات، وتتوالى بقية الأمسيات من خلال الحفل الثاني: مع صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر والفنانين رامي عبدالله وإبراهيم حكمي في تاريخ ١١ يوليو، ثم الحفل الثالث مع سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد وأخطبوط العود عبادي الجوهر بتاريخ ١٤ يوليو، أما الحفل الرابع والأخير فسيكون مع الفنانين خالد عبدالرحمن وعلي عبدالكريم وجابر الكاسر بتاريخ ١٧ يوليو.

وقال أمين عام مجلس التنمية السياحية المهندس محمد العمرة، في بيان صحفي صادر عن اللجنة الإعلامية للمهرجان اليوم السبت ٢٩ رمضان أن إعادة حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبها يجمعنا ١٤٣٨ه خطط لها قبل أكثر من عام؛ نظرًا للمكانة التاريخية الكبيرة التي تحتلها بين المهرجانات الغنائية على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقتها ١٩٩٨م وحتى توقفها ٢٠٠٧م، وفي ظل الحرص على أن يحتوي المهرجان فعاليات على مستوى رفيع توازي احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م، بعد أن كانت احتفلت بهذا اللقب في الحفل الكبير الذي أحياه أخطبوط العود عبادي الجوهر تحت رعاية سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد وتشريف من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وعدد من وزراء السياحة والسفراء العرب، ورئيس منظمة السياحة العربية بجامعة الدول العربية، وبحضور الآلاف من الجماهير.

وأضاف العمرة: “عودة كبار الفنانين على مسرح المفتاحة سيمنح وهجًا خاصًا للمهرجان، فجميع الأسماء المشاركة على مستوى رفيع من الجماهيرية، ما يمنح مؤشرات لنجاح متوقع للخطة المعدة للمهرجان”.

وأشار العمرة إلى أن هناك فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، لاسيما أن مجلس التنمية السياحية حرص على إرضاء الجميع، وأكد بأن هناك فعاليات دينية وثقافية وفنية ورياضية.

من جانبه أشار الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أن إعلان حفلات ليالي أبها الغنائية سيأتي بعد حفلات عيد الفطر التي ستبدأ الأسبوع المقبل في كل من مدينتي الرياض وجدة، معتبراً أن عودة ليالي أبها الغنائية هي مفاجأة مهرجان أبها لهذا العام.

وبهذه المناسبة، ثمن “الهندي” لمجلس التنمية السياحية بعسير الثقة الكبيرة في روتانا لتنظيم حفلات ليالي أبها الغنائية، مؤكداً أن الجمهور السعودي سيكون على موعد مع كوكبة من كبار نجوم الغناء السعودي والخليجي الذين سيقدمون أجمل أعمالهم الغنائية على مسرح أعدّ خصيصاً لهذه الحفلات في هذا المكان الجميل وجُهّز بأحدث التقنيات الحديثة من حيث الصوت والإضاءة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضليعة في إنتاج وتنظيم الحفلات الغنائية في المملكة وكافة دول الخليج والقاهرة ولبنان، وتتضمن قائمتها أكبر وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

يذكر أن حفلات ليالي أبها الغنائية على مسرح المفتاحة الشهير قد شارك بها فنانون كبار على مستوى الوطن العربي، من أبرزهم: طلال مداح، محمد عبده، أبوبكر سالم، عبادي الجوهر، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، رابح صقر، خالد عبد الرحمن، علي عبد الستار، علي عبد الكريم، عبدالله رشاد، حسين العلي، فيصل علوي، عبدالله بالخير، عبدالله الرويشد، حسين الجسمي، أصيل أبوبكر ، علي بن محمد، محمد البلوشي، طلال سلامة، عبدالرب إدريس، محمد مرشد ناجي، نبيل شعيل، فؤاد الكبسي.