 الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عالم الفلك العجيري: رمضان هذا العام سيكون 29 يوما فقط .. عيد الفطر الأحد الشاعر “عبدالله بن عون” في قصيدة: لمحمدين معايدات الموالاه.. كلٍ بحسب المنهج اللي نهج له “لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين” شاهد.. قائد “الطوارئ الخاصة” للجنود في موقع العملية الإرهابية: “الله يبيض وجوهكم” الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى دراسة: السكتة القلبية قد تنتج عن الأضرار “الفسيولوجية” التوقيع الرسمي مع روتانا.. فنان العرب يطلق حفلات ليالي أبها الغنائية الخضيري : رؤية هلال شوال اليوم ممكنة بالعين المجردة بنسبة عالية بلدية الخرج تكمل استعداها لعيد الفطر وصيف الخرج سياحة حائل: 7 مخالفات في المنشآت السياحية قبل عيد الفطر المبارك هيئة كبار العلماء: الخوارج الذين حاولوا استهداف الحرم المكي ليس لهم دين ولا ذمة فيصل بن مشعل يشارك أهالي القصيم احتفال “عيدنا في حينا”

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

أعلنت شركة الإتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة لذوي الخبرة إضافة إلى وظائف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير ضمن برامج التدريب المهني (PDP) في التخصصات: (ذكاء الأعمال أو ما يعادلها من التخصصات التقنية، الهندسة الصناعية، التسويق، الإلكترونيات والاتصالات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، المالية والمحاسبة، الموارد البشرية).

الوظائف المتاحة لذوي الخبرة:

– أخصائي التدقيق الداخلي (Internal Audit Specialist)
– أخصائي موارد بشرية (HRS Specialist)
– مهندس تصميم شبكات (Network Design Engineer)
– مشرف إدارة الأداء (Performance Managment Supervisor)
– أخصائي موارد بشرية (HRS Specialist)
– أخصائي جودة (Quality Specialist)
– مدير قسم الخدمات الاستراتيجية (Services Strategy Section Manager)
– مدير قسم تحليلات رعاية الموظفين (Employee Care Analytics Section Manager)

البرامج المتاحة لحديثي التخرج:

– برنامج التطوير المهني – لخريجي تخصص ذكاء الأعمال أو ما يعادله (PDP – Business Intelligence)
– برنامج التطوير المهني – لخريجي التسويق (PDP – Marketing)
– برنامج التطوير المهني – لخريجي الهندسة الصناعية (PDP – Industrial Engineering graduates)
– برنامج التطوير المهني – لخريجي الالكترونيات والاتصالات والهندسة الكهربائية (PDP – Electronics & Communications/Electrical Engineering)
– برنامج التطوير المهني – لخريجي علوم الحاسب وهندسة البرمجيات وتقنية المعلومات (PDP – Computer Science/Software Engineering/IT related)
– برنامج التطوير المهني – لخريجي المالية والمحاسبة (PDP – Finance & Accounting)
– برنامج التطوير المهني – لخريجي الموارد البشرية (PDP – HR Graduates)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال إختيار الفئة ومسمى الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>