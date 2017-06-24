الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

أعلنت شركة الإتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة لذوي الخبرة إضافة إلى وظائف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير ضمن برامج التدريب المهني (PDP) في التخصصات: (ذكاء الأعمال أو ما يعادلها من التخصصات التقنية، الهندسة الصناعية، التسويق، الإلكترونيات والاتصالات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، المالية والمحاسبة، الموارد البشرية).

الوظائف المتاحة لذوي الخبرة:

– أخصائي التدقيق الداخلي (Internal Audit Specialist)

– أخصائي موارد بشرية (HRS Specialist)

– مهندس تصميم شبكات (Network Design Engineer)

– مشرف إدارة الأداء (Performance Managment Supervisor)

– أخصائي موارد بشرية (HRS Specialist)

– أخصائي جودة (Quality Specialist)

– مدير قسم الخدمات الاستراتيجية (Services Strategy Section Manager)

– مدير قسم تحليلات رعاية الموظفين (Employee Care Analytics Section Manager)

البرامج المتاحة لحديثي التخرج:

– برنامج التطوير المهني – لخريجي تخصص ذكاء الأعمال أو ما يعادله (PDP – Business Intelligence)

– برنامج التطوير المهني – لخريجي التسويق (PDP – Marketing)

– برنامج التطوير المهني – لخريجي الهندسة الصناعية (PDP – Industrial Engineering graduates)

– برنامج التطوير المهني – لخريجي الالكترونيات والاتصالات والهندسة الكهربائية (PDP – Electronics & Communications/Electrical Engineering)

– برنامج التطوير المهني – لخريجي علوم الحاسب وهندسة البرمجيات وتقنية المعلومات (PDP – Computer Science/Software Engineering/IT related)

– برنامج التطوير المهني – لخريجي المالية والمحاسبة (PDP – Finance & Accounting)

– برنامج التطوير المهني – لخريجي الموارد البشرية (PDP – HR Graduates)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال إختيار الفئة ومسمى الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.