شاهد.. قائد “الطوارئ الخاصة” للجنود في موقع العملية الإرهابية: “الله يبيض وجوهكم”

باشر قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن خالد الحربي موقع إحدى العمليتين الأمنيتين اللتين استهدفتا ضبط مجموعة من الفئة الضالة الذين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في المسجد الحرام.

وأظهر مقطع فيديو، تناقله ناشطون على الإنترنت، وجود الفريق الركن في موقع إحدى العمليتين الأمنيتين اللتين استهدفتا الإرهابيين.

ويظهر في الفيديو الفريق الحربي وهو يتحدث مع أحد جنود قوات الطوارئ الذين شاركوا في مواجهة الإرهابي الانتحاري ومحاصرته حتى اضطر لتفجير نفسه؛ ما أدى لانهيار المبنى الذي كان يتحصن فيه.

وأشاد بالجهود التي بذلتها قوات الطوارئ الخاصة لحماية المسلمين وبيت الله الحرام، وخاطب الجندي قائلا، “الله يبيض وجوهكم على تنفيذ هذه المهمات الصعبة”.