 شاهد.. قائد “الطوارئ الخاصة” للجنود في موقع العملية الإرهابية: “الله يبيض وجوهكم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. قائد “الطوارئ الخاصة” للجنود في موقع العملية الإرهابية: “الله يبيض وجوهكم” الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى دراسة: السكتة القلبية قد تنتج عن الأضرار “الفسيولوجية” التوقيع الرسمي مع روتانا.. فنان العرب يطلق حفلات ليالي أبها الغنائية الخضيري : رؤية هلال شوال اليوم ممكنة بالعين المجردة بنسبة عالية بلدية الخرج تكمل استعداها لعيد الفطر وصيف الخرج سياحة حائل: 7 مخالفات في المنشآت السياحية قبل عيد الفطر المبارك هيئة كبار العلماء: الخوارج الذين حاولوا استهداف الحرم المكي ليس لهم دين ولا ذمة فيصل بن مشعل يشارك أهالي القصيم احتفال “عيدنا في حينا” منظمة الصحة العالمية تعرب عن التقدير والامتنان لمبادرة محمد بن سلمان بتوفير التمويل اللازم لمكافحة الكوليرا في اليمن الأمير تركي بن محمد بن فهد : اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يؤكد ثبات ورسوخ الدولة والحكم فيها التركي: نعمل على تحديد هوية الانتحاري والمادة المستخدمة

شاهد.. قائد “الطوارئ الخاصة” للجنود في موقع العملية الإرهابية: “الله يبيض وجوهكم”

شاهد.. قائد “الطوارئ الخاصة” للجنود في موقع العملية الإرهابية: “الله يبيض وجوهكم”
المناطق - الرياض

باشر قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن خالد الحربي موقع إحدى العمليتين الأمنيتين اللتين استهدفتا ضبط مجموعة من الفئة الضالة الذين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في المسجد الحرام.

وأظهر مقطع فيديو، تناقله ناشطون على الإنترنت، وجود الفريق الركن في موقع إحدى العمليتين الأمنيتين اللتين استهدفتا الإرهابيين.

ويظهر في الفيديو الفريق الحربي وهو يتحدث مع أحد جنود قوات الطوارئ الذين شاركوا في مواجهة الإرهابي الانتحاري ومحاصرته حتى اضطر لتفجير نفسه؛ ما أدى لانهيار المبنى الذي كان يتحصن فيه.

وأشاد بالجهود التي بذلتها قوات الطوارئ الخاصة لحماية المسلمين وبيت الله الحرام، وخاطب الجندي قائلا، “الله يبيض وجوهكم على تنفيذ هذه المهمات الصعبة”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>