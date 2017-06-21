 الشاعر “عبدالله بن عون” في قصيدة: لمحمدين معايدات الموالاه.. كلٍ بحسب المنهج اللي نهج له | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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الشاعر “عبدالله بن عون” في قصيدة: لمحمدين معايدات الموالاه.. كلٍ بحسب المنهج اللي نهج له

الشاعر “عبدالله بن عون” في قصيدة: لمحمدين معايدات الموالاه.. كلٍ بحسب المنهج اللي نهج له
المناطق - الرياض

نظم الشاعر عبدالله بن نايف بن عون ، قصيدة شعرية ، في الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة الأوامر الأخيرة.

واستذكر ابن عون في أبيات القصيدة إنجازات الأمير محمد بن نايف في مكافحة الإرهاب وجهوده في حفظ الأمن ومحاولة اغتياله التي حدثت قبل سنوات ، فيما أشاد بالأمير محمد بن سلمان ومبادرته بتقبيل يدي الأمير محمد بن نايف أثناء مبايعته.

وفيما يلي القصيدة:

لمحمدين معايدات الموالاه

كلٍ بحسب المنهج اللي نهج له

وشكراً لابو فيصل على دورٍ ابلاه

واعماله اللي خلدت له بسجله

عشرين عام ونار الارهاب تصلاه

نار يحنج عنها ونار تحنج له

والحمد للي منهم أنجاه واذراه

وصلوه لكن الله اللي فرج له

وشكرا لابو سلمان والشكر لله

على مبادرةٍ تجي منك عجله

الموقف اللي منك بالعين شفناه

احلى على الأكباد من نهر دجله

فزتك لمحمد وتقبيل يمناه

ثم انحنائك لين حبيت رجله

هذا الوفا اللي من جهتك انتحراه

ولولا الوفا ويش الرجال تهرج له

ومع منتهى البيعة تنصاه بدعاه

يعينه الله والفرج يندرج له

دمتم وعشتم للبلاد انت وياه

بوجود سلمان العرب وانت نجله

وأكمل مسار العدل برعاية الله

رب العباد اللي محمد عرج له

 

 

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