الترفيه تستعد لإطلاق شعلة الفرح لعيد الفطر.. الفعاليات تغطّي أكثر من 34 مدينة

تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق شعلة الفرح لفعاليات عيد الفطر السعيد لهذا العام بأكثر من 150 من العروض التفاعلية والفعاليات المتنوعة والمهرجانات والمسرحيات وليالي الفلكلور السعودي ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات تتخطى 59 فعالية منها 52 فعالية مجانية ، وتستهدف كافة فئات الجمهور حيث أن هناك 46 فعالية لجميع الفئات و 11 فعالية مخصصة للعائلات تسعى من خلالها الهيئة لبث السعادة والفرح وتوفير الترفيه في 34 مدينة من مدن المملكة الحبيبة.

وأكدت الهيئة من خلال بيان أصدرته يوم أمس أنها عملت على توفير خيارات شاملة خلال أيّام العيد تراعي التنوع ورسم البهجة وتحقيق الأثر الاقتصادي، ومنح الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأنها تهدف إلى صناعة تجربة ترفيهية متميزة. كما أكدت استمرارها في تطوير المحتوى الترفيهي للفعاليات حتى تصل إلى المستوى الذي يرضي كافة شرائح المجتمع بغية المساهمة في تحسين نمط وجودة الحياة في المملكة العربية السعودية.

هذا وعملت الهيئة على عدد من الفعاليات المقدمة بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة في جميع مدن المملكة، لتعزيز الدور الكبير الذي تقوم به جميع الجهات لتحسين معيشة المواطنين والمقيمين كافة وإتاحة الفرصة للشباب والعائلات بحضور نشاطات تثري حياتهم وتلبي رغباتهم في أيام عيد الفطر لهذا العام, كما وجهت الهيئة شكرها وتقديرها لكافة الجهات الحكومية على تكاتفها ودعمها لهذه الجهود.

وذكرت الهيئة أنها سترفع التهنئة بالعيد في سماء الطائف بفعالية ” لنضيء سماء الطائف ” باستخدام كرة مضيئة معبأة بالهيليوم تهنيء مدينة الطائف من أعلى جبل الكر بالهدا، طوال أيام العيد الثلاثة من الساعة 6 مساءً حتى 5 صباحاً. وستقيم في الدمام عروض ” النور والماء” وهو عبارة عن عرض مبهر على الماء يشمل النوافير والإسقاط الضوئي والشعل النارية وعروض الليزر والألعاب النارية على كورنيش الدمام في عروض متعددة مدة كل عرض 4 دقائق وتعاد كل نصف ساعة، وستبدأ العروض من ثاني أيام العيد إلى رابع أيام العيد من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل. وستقيم الهيئة في جدة فعالية ” أضيء فرحة العيد ” وهي عبارة عن لوحة معايدة سيُضاء جزء منها عند كل تغريدة تحت هاشتاق #شاركونا_العيد على جسر كبري الخشب – طريق المدينة وتكتمل إضاءتها عند إتمام 10 آلاف تغريده للتعبير عن فرحة العيد وستستمر من أول وحتى ثامن أيام العيد.

ومن الفعاليات التي ستقيمها الهيئة للاحتفال بالعيد ” عروض الليزر و المجسمات الطائرة” ، وهي عبارة عن عروض مبهجة يستمتع بها المشاهدين بوجود استعراضات جمالية شيقة تجمع بين الليزر والعروض المائية والمجسمات المضيئة الطائرة فوق كورنيش جدة الشمالي بعرضين في تمام الساعة 7 مساءً و 12 من منتصف الليل من ثاني أيام العيد وحتى رابع أيام العيد .

وستقيم الهيئة في الأحساء “مهرجان الضوء” وهو عبارة عن عروض ضوئية وعروض على المسرح، ومنطقة مأكولات وسيقام في جبل قارة في الأحساء وسيبدأ العرض من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل في أيام العيد الثلاثة. وسيقام بالمدينة المنورة مهرجان ” طائرات الترفيه ” وذلك في حديقة الملك فهد المركزية بمدخل منطقة الفروسية وسيستمر من ثاني أيام العيد وحتى رابع أيام العيد من الساعة 2 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

هذا وسيقام في جازان مهرجان” عيد جازان “ وهو عبارة عن مهرجان عائلي ترفيهي يحتوي على عروض مسرحية وعرضة شعبية ومسابقات وذلك في الكورنيش الأوسط – مقابل أمانة جازان – وسيستمر طوال أيام العيد الثلاثة ويفتح أبوابه للزوار من الساعة 7 مساءً حتى 12 منتصف الليل. وجميع هذه الفعاليات التي تقيمها الهيئة مجانية للحضور.

هذا وستقام العديد من الفعاليات المتنوعة في أول أيام عيد الفطر وتستمر حتى السابع، حيث ستقام العرضة السعودية في عدد من المدن في اليوم الأول كالتالي : ( حي البجيري بالدرعية في الرياض ، وحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة، وجاهم في الوجه ، وكورنيش القطيف بالقطيف وميدان بن رشاش في نجران وفي الساحة الشعبية في أبها ) ، وفي ثاني العيد ستقام في ( المنطقة التاريخية في ينبع البلد ، وكورنيش الفناتير بالجبيل الصناعية ، وبكورنيش دارين بدارين ، وبمركز الأمير عبدالإله الحضاري في سكاكا ،وبمنتزه المغواة في حائل ، وبغابة رغدان في الباحة ) وفي ثالث أيام العيد ستقام في ( الكورنيش الأوسط بالجبيل البلد ، وبمنتزه الملك عبدالله الحضاري ببريدة ،وبالكورنيش الأوسط بجازان ، وبحديقة الأمير فهد بن سلطان في تبوك ، وفي ساحة الاحتفالات في حريملاء ) وستقام رابع أيام العيد في ( حديقة الياسمين في الرياض ، وفي الكورنيش الشمالي أمام مسجد الرحمة في جدة ، وفي منتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء ، وفي حديقة الضاحي بالدلم ، وفي حديقة الأمير سلطان في خميس مشيط ) .

وستقام خامس أيام العيد في ( الكورنيش في الجبيل البلد ، وفي منتزه الملك فهد في شقراء ، وفي متحف الملك عبدالعزيز في وادي الدواسر ، وفي حديقة الملك فهد ي صبيا ،وفي بحيرة دومة الجندل بسكاكا ).

وتستمر عروض العرضة حيث ستقام سادس أيام العيد في ( الواجهة البحرية بكورنيش الدمام ، وفي القرية التراثية بجازان ، وفي منتزه الأمير مشاري في الباحة ، وفي النماص في منتزه الملك فهد بحفر الباطن ، وفي منتزه الردف في الطائف ) , أما في سابع أيام عيد الفطر فستقام العرضة في ( كورنيش ينبع الصناعية في ينبع الصناعية ، و في المركز الحضاري في رابغ ، وفي حديقة الغزالي في القريات ، وفي القرية التراثية بالغاط ، وفي ميدان بن رشاش في نجران ) وتبدأ العروض في كل المدن من الساعة 8:20 حتى 11 مساءً .

ومن ضمن الفعاليات التي ستقام في جدة مهرجان ” أكل أول ” وهو عبارة عن مهرجان يضم المأكولات التراثية السعودية والعربية بجانب المأكولات الحديثة بأيدي مجموعة من السيدات السعوديات والعربيات يحاولون من خلاله إحياء النكهة والجودة والطعم المميز الخالي من المواد الحافظة والنكهات الصناعية وتقديمها بطريقة عصرية وذلك في مقر نادي ” تيك أوف ” ويفتح أبوابه للعائلات يومياً من أول وحتى سابع أيام العيد من الساعة 9 وحتى 11 صباحاً ، ومن الساعة 5 حتى 12 منتصف الليل .

وسيقام في ينبع مهرجان “تيزار ” وهو عبارة عن مهرجان يهدف لتنشيط الحركة السياحية والتجارية وصناعة الترفيه من خلال إقامة أنشطة تجذب جميع فئات المجتمع، ويستمر حتى ثالث ايام العيد في المنطقة التاريخية في ينبع البحر ويفتح أبوابه للحضور من 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

وتستمر الفعاليات في أول أيام عيد الفطر، حيث ستقام في عنيزة فعالية “فرحة عيد” وهو عبارة عن فعالية لأهالي منطقة عنيزة لتبادل المعايدات وتبريكات العيد بالإضافة لإحياء مجموعة من العروض الشعبية وإقامة أوبريت وطني وعروض سيارات وألعاب نارية ، وسيقام في مركز الملك فهد الحضاري وسيبدأ في تمام الساعة 7 مساءً حتى 12 منتصف الليل ويستمر حتى ثالث أيام العيد.

وسيقام في الرياض “مهرجان هل هلاله” وهو عبارة عن حدث عائلي يستهدف جميع فئات العمرية ويقدم أنشطة تلائم الجميع وتهدف لتعزيز مبدأ الفن في المجتمع من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية كمسرح الطفل والعروض المرئية والفلكلورية وورش العمل الفنية، وستستمر الفعالية لمدة 6 أيام في حي البجيري بالدرعية وستبدأ العروض في تمام الساعة 4 حتى 12 منتصف الليل.

هذا وسيقام برنامج” ليالي العيد ” في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض ، ويستمر من أول أيام عيد الفطر حتى اليوم الثالث ، ويضم برنامج ليالي العيد العديد من الفقرات التثقيفية والترفيهية الموجهة للعائلة ، كما سيضم مسرحية كوميدية وأوبريت وطني ، وستبدأ العروض من الساعة 5 حتى 11 مساءً. وسيقام في جدة ثاني أيام العيد مهرجان “عيد جدة الترفيهي” حيث يحتوي العديد من الأنشطة المختلفة ويستمر لمدة شهر وذلك في أرض سماء الغربية بطريق الملك ويفتح بابه يومياً للزوار من الساعة 5 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

وستقام في محافظة مرات فعالية عيد الطفل، وذلك في حديقة الملك فهد في مرات وذلك ثالث أيام عيد الفطر ويفتح أبوابه للحضور من 8:30 مساءً وحتى 10 مساءً.

وسيقام في مكة المكرمة خلال الفترة من أول وحتى سابع يوم العيد مهرجان الحارة المكية ، الذي يهدف لتعريف أهالي مكة وزوارها بحاراتها القديمة، ويضم أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة ومسرح تفاعلي وخيمة للوثائقيات لعرض تاريخ مكة المكرمة بشكل تفاعلي، ويحتوي على منطقة خاصة بالأسر المنتجة، وذلك في الحارة المكية بحي النزهة ،ويفتح أبوابه للحضور من الساعة 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

وتستمر الفعاليات في ثالث أيام عيد الفطر حيث ستقام في جدة فعالية “عيدنا بحري” وهي عبارة عن مهرجان بحري ترفيهي للعائلات يستمر لمدة 5 أيام في البحيرة الشمالية بمدينة درة العروس. وستبدأ العروض من الساعة 7 صباحاً وتستمر حتى الساعة 6 مساءً .

وفي نفس السياق تستمر الفعاليات في باقي أيام الفطر السعيد، حيث سيقام رابع أيام عيد الفطر في جدة مهرجان” فورها ” وهو عبارة عن مهرجان شبابي يوفر مجموعة من الأنشطة الترفيهية للشباب وتشمل معرض للسيارات الفارهة والمعدلة والكلاسيكية ومباريات كرة القدم وعروض المسرح، وسيستمر لمدة 3 أيام في أرض المعارض وسيفتح أبوابه للشباب من الساعة 7 مساءً حتى 1 صباحاً. وستقام في الرياض فعالية ” هابي عيد ” وهي عبارة عن كرنفال للعائلة والشباب بأنشطة مختلفة، وسيقام في الصالات الخضراء، وسيستمر لمدة 4 أيام ويفتح أبوابه للزوار من الساعة 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وستقام في الدمام فعالية ” صيف سباركيز ” وهو عبارة عن فقرات استعراضيه لفرق صينية واستعراضات مضحكة لفريق مهرجين من روسيا، وحافلات طعام صينية وفلكلور صيني بالإضافة للمسابقات الحية ، وذلك في سباركيز الحكير تايم ، ويفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4:30 مساءً وحتى 11 مساءً .

هذا وسيقام سادس العيد مهرجان ” جونا مراكش ” وهو عبارة عن مهرجان عائلي بطابع مغربي ينقل حضارة وثقافة المغرب العربي ليقدمها بشكل مبتكر وترفيهي، وسيقام في منتجع الفيصلية في درة الرياض، وسيستمر لمدة 4 أيام ويفتح أبوابه للزوار من الساعة 4:30 مساءً حتى 10:30 مساءً.

كما لم تنسى الهيئة العامة للترفيه الجنود البواسل في الحد الجنوبي. حيث ستقيم فعالية “عيدنا جنودنا” ثاني أيام العيد في المفتاحة بأبها من الساعة الرابعة إلى الحادي عشر مساءً وتدعو الجميع للحضور ومشاركة الفرحة والعيد مع أهالي الجنود، حيث ستضم خيمة شعبية وعرضات ومسرحية بالإضافة إلى فعاليات أخرى مختلفة.

ودعت الهيئة الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات العيد، حيث حرصت أن تكون الفعاليات جاذبة، وشاملة لجميع المدن والفئات والأذواق، تساهم في إثراء العيد والاحتفال بأيامه وجعل ذكرياته لا تنسى. وزيارة الموقع الإلكتروني www.roznamah.sa أو حساب الروزنامة على مواقع التواصل الاجتماعي Roznamah_sa@ للحصول على معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية التي ستقام خلال أيام العيد.