مشروع جديد لـ”العمل” لتوظيف 20 ألف مواطن في البقالات

تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ثمانية مشاريع توطين، من شأنها توفير 171 ألف فرصة عمل لائقة للمواطنين من خلال أهداف استراتيجية تعكف عليها الوزارة خلال أربع سنوات، بينما تخطط لمشروع جديد لتوطين أكثر من 20 ألف سعودي في نشاط البقالات ومحال المنتجات التموينية والاستهلاكية.

وتعمل الوزارة وفقا لتقرير نشرته “الاقتصادية”، على إصدار قرار قصر العمل في نشاط البقالات ومحال بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100 في المائة على السعوديين، مشيرة إلى أنها أنجزت من مرحلة التخطيط 20 في المائة.

وكشفت الوزارة في تقريرها، عن توظيف أكثر من ثمانية آلاف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، وذلك من ضمن البرامج المستهدفة بقصر العمل فيها 100 في المائة على السعوديين.

وتعمل الوزارة في مشاريعها، على توطين قطاع السياحة الذي بلغ نسبة إنجازه 60 في المائة، مشيرة إلى أنها وقعت عقودا لـ 2200 موظف سعودي وسعودية ضمن قطاع الإيواء مع شركات كبرى في القطاع، ومن المخطط أن يتم توظيف 33 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية عام 2018.

وتهدف الوزارة إلى زيادة نسب التوطين في قطاع السياحة، والعمل على إدماج المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء الرعاية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، والاستفادة من القدرات البشرية لضبط سوق العمل وتطويره ودعم الشباب.