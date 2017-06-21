طارق كيال: لاعبو الأخضر لن يصرحوا لأي قناة مملوكة لقطر.. لن نتعاون مع القنوات المشبوهة

أعلن طارق كيال مدير المنتخب السعودي لكرة القدم أن لاعبي الأخضر وأجهزته الفنية والإدارية لن يصرحوا لأي قناة مملوكة لقطر سواء كانت “بي إن سبورت” أو قناة “الكأس”.

وقال كيال، “حتى لو صدر غرامات مالية، لن نصرح لتلك القنوات، غير هذا الأمر أو تفاصيل أخرى تجدونها عند الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا ما أستطيع قوله”.

كما ضم ماجد الفهمي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي صوته لصوت كيال، وقال، “موقفنا واضح، لا تعاون مع القنوات المشبوهة، ونرحب بالعقوبات”، وفقا لـ “الاقتصادية”.

في المقابل، كشف غانم القحطاني الخبير التقني في النقل التلفزيوني والفضائي أنه لا يوجد في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ولائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نص عقوبة استبعاد أو غيره بحق من يرفض أن يصرح للقنوات الناقلة الحصرية للمسابقات التي تلعب تحت غطائها.

ويرفض المنتخبان السعودي والإماراتي إضافة لأندية الهلال، الأهلي، والعين الإماراتي والمنتظر أن يخوضا مباريات في آب (أغسطس)، وأيلول (سبتمبر) المقبلين ضمن تصفيات كأس العالم وأدوار الحسم في دوري أبطال آسيا، التصريح لقناتي “بي إن سبورت”، و”الكأس” لضلوع مالكيهما ومموليهما في دعم الفوضى والإرهاب في دول الخليج والعالم العربي، ودعم الجماعات المتطرفة الإرهابية.

وقال لـ”الاقتصادية” القحطاني، “ستكون هناك عقوبات مالية فقط، لا يوجد غير هذا في اللوائح”.

وتسعى القناتان القطريتان وممثليهما إضافة لوسائل إعلام قطرية الضغط على الاتحادين السعودي والإماراتي وتهويل الأمر وتصويره على أنه تدخل سياسي في شأن رياضي.

ذكر خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عددا من الاتحادات الأهلية، من بينها السعودي والإماراتي، مشددا على أن جميع أطراف اللعبة في كرة القدم الآسيوية يجب أن تحترم مبادئ الحياد السياسي، حيث كشف أنه لن يتردد في اتخاذ قرارات انضباطية بحث أي مخالفة لمبادئ النظام الأساسي، حيث تم توجيه تعليمات إلى مراقبي المباريات الذين يتم تعيينهم من أجل التبليغ عن أي مخالفة.

من جانبه، رحب الاتحاد المصري لكرة القدم بأي عقوبات تجاهه بسبب رفضه التعاون مع القنوات القطرية وخاصة شبكة “بي إن سبورت”، وقال سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، “قرار مقاطعة القناة القطرية مستمر”، كاشفا أن هناك تعليمات كذلك للجهاز الفني للمنتخب المصري واللاعبين بعدم التعامل مع القناة، وأن اتحاد الكرة سيسدد أي غرامات مالية يفرضها الاتحاد الإفريقي.

كما أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري ردا على بيان “كاف” الإفريقي أن ناديه لن يتراجع عن قراره بعدم التعامل مع قنوات “بي إن سبورت”، وقال، “ملتزمون بقرار المقاطعة وعدم التعامل مع تلك القناة بسبب السياسات العدائية التي تنتهجها قطر ضد مصر والدول العربية”.