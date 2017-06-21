 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال
المنطا ق- الرياض

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1438 هـ ،مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة فيما يلي نصه :-
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه , وبعد :
فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1438هـ .
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها ،أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة في ذلك لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

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