قرار يمني بتشكيل لجنة مشتركة ‏في ادعاءات انتهاكات حقوق ‏الإنسان

أصدر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر قراراً بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة.
ونص القرار على أن تباشر اللجنة التي يرأسها وزير العدل في الحكومة اليمنية الشرعية، جمال عمر، ابتداء من اليوم ورفع تقرير خلال مدة خمسة عشر يوماً إلى رئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوكل القرار إلى اللجنة النظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة واقتراح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الشأن.
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