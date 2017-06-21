قرار يمني بتشكيل لجنة مشتركة ‏في ادعاءات انتهاكات حقوق ‏الإنسان

أصدر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر قراراً بشأن ‏تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق ‏الإنسان في ‏المناطق المحررة.‏

ونص القرار على أن تباشر اللجنة التي يرأسها وزير العدل في ‏الحكومة اليمنية الشرعية، جمال عمر، ابتداء من اليوم ‏ورفع تقرير خلال مدة خمسة عشر يوماً إلى رئيس الوزراء، وفقا ‏لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وأوكل القرار إلى اللجنة النظر في الادعاءات ‏المتداولة حول ‏الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة واقتراح الردود ‏الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة ‏وحل أي ‏إشكاليات مستقبلية بهذا الشأن.‏