اليمن يدين بأشد العبارات محاولة استهداف المسجد الحرام الفاشلة

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات استهداف المسجد الحرام من قبل خلية إرهابية كانت تسعى لاستهداف المسلمين من معتمرين وزوار ومصلين في ليلة ختم القرآن .
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها ونشرته وكالة الأنباء اليمنية ” إن محاولات استهداف الحرم المكي من قبل الجماعات الإرهابية يؤكد تجاوز هذه الجماعات للخطوط الحمراء ويعكس مدى خطورة مخططاتها التي لم تتورع عن استهداف أقدس الأماكن الإسلامية ” .
وأكد البيان وقوف اليمن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الآفة ، مشيدا في الوقت ذاته باليقظة العالية لدى أجهزة الأمن التي تمكنت من إفشال مخطط الخلية الإرهابية وحماية الحرم المكي ومرتاديه من معتمرين وزوار .
وجددت وزارة الخارجية الدعوة لحشد الجهود للتصدي للإرهاب وأصحاب الفكر الضال واجتثاثها وتجفيف منابعها من جذورها .
التعليقات (٠) اضف تعليق