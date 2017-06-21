 اليمن يدين بأشد العبارات محاولة استهداف المسجد الحرام الفاشلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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اليمن يدين بأشد العبارات محاولة استهداف المسجد الحرام الفاشلة

اليمن يدين بأشد العبارات محاولة استهداف المسجد الحرام الفاشلة
المناطق - وكالات

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات استهداف المسجد الحرام من قبل خلية إرهابية كانت تسعى ‏لاستهداف المسلمين من معتمرين وزوار ومصلين في ليلة ختم ‏القرآن .‏

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها ونشرته وكالة الأنباء اليمنية ” إن ‏محاولات استهداف الحرم المكي من قبل الجماعات الإرهابية يؤكد ‏تجاوز هذه الجماعات للخطوط الحمراء ويعكس مدى خطورة ‏مخططاتها التي لم تتورع عن استهداف أقدس ‏الأماكن الإسلامية ” .‏

وأكد البيان وقوف اليمن مع المملكة العربية السعودية في ‏مواجهة هذه الآفة ، مشيدا في الوقت ذاته باليقظة العالية لدى ‏أجهزة الأمن التي تمكنت من إفشال مخطط الخلية ‏الإرهابية وحماية الحرم المكي ومرتاديه من معتمرين ‏وزوار . ‏

وجددت وزارة الخارجية الدعوة لحشد الجهود للتصدي ‏للإرهاب وأصحاب الفكر الضال واجتثاثها وتجفيف منابعها من ‏جذورها .‏

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