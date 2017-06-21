اليمن يدين بأشد العبارات محاولة استهداف المسجد الحرام الفاشلة

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات استهداف المسجد الحرام من قبل خلية إرهابية كانت تسعى ‏لاستهداف المسلمين من معتمرين وزوار ومصلين في ليلة ختم ‏القرآن .‏

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها ونشرته وكالة الأنباء اليمنية ” إن ‏محاولات استهداف الحرم المكي من قبل الجماعات الإرهابية يؤكد ‏تجاوز هذه الجماعات للخطوط الحمراء ويعكس مدى خطورة ‏مخططاتها التي لم تتورع عن استهداف أقدس ‏الأماكن الإسلامية ” .‏

وأكد البيان وقوف اليمن مع المملكة العربية السعودية في ‏مواجهة هذه الآفة ، مشيدا في الوقت ذاته باليقظة العالية لدى ‏أجهزة الأمن التي تمكنت من إفشال مخطط الخلية ‏الإرهابية وحماية الحرم المكي ومرتاديه من معتمرين ‏وزوار . ‏

وجددت وزارة الخارجية الدعوة لحشد الجهود للتصدي ‏للإرهاب وأصحاب الفكر الضال واجتثاثها وتجفيف منابعها من ‏جذورها .‏