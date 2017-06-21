مفتي مصر عن استهداف المسجد الحرام: الجماعات المتطرفة بلغت من الفجور مبلغا عظيما

دان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت المسجد الحرام .

وقال شوقي في بيان اليوم : إن الجماعات المتطرفة قد بلغت من الفجور مبلغًا عظيمًا بعد ما سول لهم شيطانهم الاعتداء على المسجد الحرام ورواده في شهر رمضان المبارك، وفي العشر الأواخر منه ، مشيداً بجاهزية قوات الأمن السعودية ونجاحها في التَّصدِّي لهذا المخطط الإرهابي الإجراميِّ الآثم.